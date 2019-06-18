أعلنت جامعة الملك خالد على أن قبول الطلاب الحاصلين على درجة الثانوية السعودية لن يكون على اولوية المتقدمين من الطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة الملك خالد خلال الموسم الدراسى القادم 1441هجريا، وقال المسئول عن القبول والتقديمات بالجامعة الدكتور خالد عبد المحسن، على أن التقديم هذا العام سيكون الكترونيا فقط، ولا يسمع لأى طالب تقديم اوراقه الى اى جهة غير الجامعة وذلك عن طريق موقع جامعة الملك خالد (من هنا).

وسيستمر تقديم الطلاب لجامعة الملك خالد حتى اخر شهر شوال من العام الجارى، على أن يتم طرح النتائج بعدها بفترة قصيرة سواء برسالة عن طريق الايميل او بالموبايل، وعن الالولية لمن لهم الحق بالقبول بالجامعة، قال خالد بأن الجامعة تتماشي مع المعاير الدولية والتى تنص على أن اعتماد قبول الطلاب يكون حسب النتائج الخاصة به بالثانوية واختبارات القدرات والتحصيلى الخاصة بالمتقدمين.

وعن مواعيد الترشيح الخاصة بالكليات بجامعة الملك خالد، كان التأكيد على أنه تم تخصيص مقاعد متاحة لكل كلية على ان تكون الدفعة الاولى فى الخامس من شهر ذى القعدة المقبل، وسيتم اعلان نتائج الدفعة الثانية فى 9 من شهر ذى القعدة، على انه سيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمه القبول الفورى وهى تسمح للطالب تغير القبول عن طريق موقع جامعة الملك خالد.

وعن الكليات أشار رئيس نظام القبول والتقديمات بأنه تم اجراء تعديلات عديدة علىالاقسام فى الكليات بجامعة الملك خالد لأول مرة، حيث أنه تم وضع قسم للدراسات الاسلامية بفرع الجامعة بمحاظة ظهران، واضافة قسم علم النفس للبنين بأبها، وتم فتح باب القبول للبنين بكلية الاداب والعلوم بفرع جامعة الملك خالد بسراه عبيده.

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