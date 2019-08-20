تعرف على طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز أو رقم الإقامة

من الأمور التي تشغل المقيمين الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز أو رقم الإقامة ، في سياق ذلك تسعى حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 الإصلاحية القيام بحوكمة كافة مؤسسات الدولة أي نقل خدماتها لتقدم بصورة إلكترونية في أي وقت وأي مكان وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين ولمواكبة التطور التكنولوجي الكبير في العالم، وقامت المملكة من هذا المنطلق بتوفير خدمات إلكترونية للمقيمين فيها مثل خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز أو رقم الإقامة ، وخدمات أخرى بطرق سهلة .

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

حتى يتثنى لك الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الجواز أو رقم الإقامة عليك اتباع كل الخطوات التالية :

أولًا قم بالولوج إلى موقع وزارة الداخلية السعودية .

من خانة الجوازات اضغط على خانة ” الاستعلام العام عن تأشيرة خروج وعودة “

بعد النقر على الأيقون المطلوب سيطلب منك إدخال رقم الإقامة ورقم هوية الكفيل ثم رقم جواز السفر .

ثم قم بكتابة الرمز الظاهر أمامك ثم أضغط على كلمة عرض .

بعد الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة للمقيم سوف تلاحظ نافذة جديدة لكي تقوم بملء البيانات فيها وذلك من أجل أن تتأكد من صلاحية التأشيرة الخاصة بك .

تتضمن البيانات ( اسمك كاملًا- رقم التأشيرة والنوع -تاريخ ميلادك بالهجري والميلادي -رقم جواز سفرك- تاريخ صدوره -تاريخ عودتك بالتاريخ الهجري والميلادي -وكذلك مدة تأشيرتك وذلك بناءً على المرة الأولى التي غادرت فيها المملكة )

ثم الخطوة الأخيرة أن تقوم بوضع بصمتك في مكانها المخصص .

كما بإمكانك الاستعلام عن الخدمات الكثيرة التي تقدمها المملكة للمقيمين والمواطنين نت خلال البوابة الرسمية لوزارة الداخلية، ويمكنك طباعة تأشيرة خروج وعودة من على الموقع، واستطاعتك أيضًا الحصول على طباعة تأشيرة خروج نهائي أو الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة من المملكة وجميع تلك الخدمات متاحة الآن من خلال خدمة أبشر الجوازات وأيضًا الاستعلام عن خروج نهائي برقم الإقامة من المملكة .

معلومات لابد من معرفتها عن تأشيرة خروج وعودة