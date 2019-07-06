تابع طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر بوابة أبشر

متابعينا الأحباب من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في المملكة العربية السعودية، يطيب لنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمقيمين داخل المملكة، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر رابط أبشر، ونحن من خلال هذا المقال نشرح لكم بالتفصيل الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام، عن مدي صلاحية الإقامة للمقيم وأيضاً لصاحب العمل”الكفيل.

يقيم بالمملكة العربية السعودية ملايين المغتربين والوافدين، للعمل بالمملكة ويجب أن تكون هذه الإقامة شرعية وقانونية، حتي يتجنبوا التعرض لمشاكل الترحيل والمغادرة،وتتم كل هذه الإجراءات إلكترونياً عن طريق الإنترنت دون عناء الذهاب إلي مقر وزارة الداخلية وتعطيل المقيم عن القيام بعمله.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمقيمين بالمملكة

يمكن للمقيمين داخل المملكة أن يستعلموا عن مدى صلاحية الإقامة الخاصة بهم، وطريقة تجديدها والرسوم المستحقة لتجديدها، من خلال إدخال رقم الإقامة، أو رقم الجواز بشكل إلكتروني، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر رابط أبشر بإتباعك الخطوات التالية.

تعرف على الخطوات الواجب إتباعها لمعرفة صلاحية الإقامة

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر رابط أبشر. الدخول إلي الصفحة الرئيسية. اختيار الاستعلام الإلكتروني. ثم احتيار والضغط على أيقونة الجوازات. ثم الضغط على زر الاستعلام عن صلاحية الإقامة حتي تفتح لك صفحة جديدة. إدخال رقم الإقامة الخاص بك وإدخال الرمز المرئي الموجود أمامك. الضغط على زر عرض. ستظهر لك كل البيانات الخاصة بإقامتك وموعد انتهائها وكل التفاصيل الخاصة بها.

وفي نهاية المقال نتمنى من جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، الحرص على تجديد الإقامة في وقتها وأن تكون سارية، لعدم تعرضكم للمسائلة القانونية وتجنب الترحيل ومغادرة المملكة.