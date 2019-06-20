تعرف على طريقة الاطلاع على فاتورة الكهرباء قبل صدورها

تقوم شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية بين الحين والآخر بإجراء الكثير من التعديلات على نظام فواتير الكهرباء، ومن أهم التعديلات التي قامت بها في الفترة الأخيرة هي رابط الاطلاع على فاتورة الكهرباء قبل صدورها حيث أن فاتورة الكهرباء بعد إجراء التعديلات أصبحت أكثر وضوحًا ويمكن للمواطنين التعرف على كمية الاستهلاك الشهري من خلالها.

الاطلاع على فاتورة الكهرباء

يتم التركيز في فاتورة الكهرباء على كمية الاستهلاك التي استهلكها المواطن في الشهر الواحد للكهرباء، وبالتالي يستطيع حساب القيمة التي ينبغي أن يقوم بدفعها، كما أن شركة الكهرباء عمدت في الفترة الأخيرة على طرح نظام جديد وهو نظام الفاتورة الثابتة، وهذا يعني أن يقوم المواطن بتثبيت قيمة الفاتورة الشهرية، ولكن بعد مضي عام على الاستهلاك سيتم تصفية الحساب، وبالتالي دفع القيمة التي تزيد عن قيمة الاستهلاك الشهري.

رابط الاطلاع على فاتورة الكهرباء

ويمكن زيارة موقع شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية للاطلاع على الفاتورة قبل أن يتم صدورها بشكل رسمي، ويمكن الدخول من خلال الموقع على تبويب خدماتي، من خلال هذا التبويب سيقوم المواطن بإدخال رقم حسابه، ومن ثم النقر على الاستعلام حتى يستطيع التعرف على قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاكه الشهري للكهرباء.

ومن خلال نفس الموقع يستطيع المواطن أن يقوم بتفعيل نظام الفاتورة الثابتة، وتثبيت قيمة معينة يقوم بدفعها كل شهر، وفي نهاية العام يتم المحاسبة على الاستهلاك الزائد.