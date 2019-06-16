تعرف على طريقة التسجيل في جدارة في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلا موقع كلمة دوت أورج طريقة التسجيل في نظام جدارة من اجل التقديم في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي 1440 ، حيث أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي في وكالة الأحوال المدنية ، برتبة جندي أول وجندي ، من اجل القيام بأعمال الامن والحراسة ، وقد إشترطت وكالة الأحوال المدنية أن تكون المتقدمة لرتبة جندي أول حاصلة على الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة فأكثر ، كما يشترط ان تكون المتقدمة على ربتة جندي ، حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها .

شروط التقديم في جدارة للعنصر النسائي

يشترط أن تكون المتقدمة للوظائف سعودية الأصل والمنشأ . أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلوم وغير محكومة عليها بالإدانة في إي جريمة . أن لا يقبل عمر المتقدمة عن 25 سنة . أن تمتلك هوية وطنية مستقلة سارية المفعول . ان لا يقول طول المقدمة 160 سم . أن لا يكون قد تم تعيين المتقدمة في إي وظائف عسكرية مسبقاً. أن لا تكون متزوجة من غير سعودي . أن تجتاز كافة أجراءات القبول .

مميزات نظام جدارة

نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.

نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين .

نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.

شرح طريقة التسجيل في بوابة جدارة للعنصر النسائي

الدخول إلى الصفحة الأساسية للتسجيل الوظيفي وتقديم البيانات . الضغط على تسجيل جديد . إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها دون فواصل أو مسافات مع إضافة تاريخ الميلاد . رمز التحقق الذي يتكون من 6 أرقام .

رابط التقديم في جدارة

يبحث الكثير من المواطنات في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط جدارة من أجل التقديم للوظائف المسجلة والمتاحة من قبل الوزارة ، وقد أعلنت الوزارة على أنه يمكن التقديم في بوابة جدارة من خلال المنصة ، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا