تعرف على عدد إصابات فيروس كورونا فى السعودية اليوم 2020/5/13

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1911 إصابة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

التقرير اليومى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة سجلت 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، وتعافى 2365 مصاباً، وغادروا جميعاً المستشفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

إجمالى الإصابات فى المملكة العربية السعودية

ووفقاً للبيان الصادر من وزارة الصحة السعودية، والمنشور على الموقع الرسمى لمتابعة فيروس كورونا، وصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 44 ألف و830 إصابة، و273 حالة وفاة، و17 ألف و622 حالة تعافى للمصابين وخروجهم من المستشفيات.

الإيجاز اليومى

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خلال الإيجاز اليومى الذى عقد منذ قليل، إن الحالات أكتشفت خلال المسح الموسع الذى استهدف بؤر انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن 68% من الإصابات المكتشفة اليوم لوافدين، و32% من المواطنين السعوديين، يتوزعون بنسبة 78% من الذكور و22% من الإناث.

موقف المصابين فى المستشفيات

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية، إن عدد المصابين فى المستشفيات، 26 ألف و935 حالة ما زالت تحليلاتها إيجابية للمرض، بينهم 147 حالة حرجة، وتتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة.