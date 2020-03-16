تعرف على فيروس ميرس المستجد وماهي أعراضه وأسبابه

يعرف فيروس ميرس بأنه الأسم المطلق من قبل منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث توصلت المنظمة مؤخرا إلي بعض الأعراض الدالة على الإصابة ب فيروس ميرس المستجد، حيث يمكن أن تتشابه الأعراض نسبياً مع أعراض الإنفلونزا و أعراض مرض الالتهاب الرئوي.

أعراض فيروس ميرس

تعرف منظمة الصحة العالمية فيروس ميرس الجديد بأنه مرض يصيب الجهاز التنافسي العلوي، وتتراوح خطورة المرض للمصاب وفقاً لشدة الإصابة واستجابة الجهاز المناعي و عمر المصاب، وتعد تلك الأعراض في السطور القادمة هي أبرز الأعراض الدالة على الإصابة ب فيروس ميرس :

أعراض خفيفة للمراحل الأولى للإصابة بالمرض: التهاب في الجزء العلوي للجهاز التنفسي، الكحة الجافة، حمى في بعض الحالات.

أعراض شديدة تتمثل في التهاب الجزء السفلي من الجهاز التنفسي و ضيق شديد في التنفس.

كيف تنقل عدوي فيروس ميرس

ما تم اثباته لتلك اللحظة أن المرض ينقل عن طريق :

الخفاش إلى الإنسان.

الإنسان لغيرة من خلال اللمس، الرزار.

لذلك تشدد وزارة الصحة العالمية عن الابتعاد عن السلام بواسطة اليدين مع حفظ المسافات التي لا تقل عن 3 أمتار في حالة التجمعات لحفظ السلامة العامة و عدم حدوث العدوى.