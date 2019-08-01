تعرف على موعد إيداع دعم ساند لشهر أغسطس للمتعطلين عن العمل وخطوات التسجيل في النظام والشروط العامة للتسجيل في ساند

متابعينا في المملكة العربية السعودية يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن نظام الدعم للمتعطلين عن العمل (ساند) الذي يبحث عن خطوات التسجيل فيه ومعرفة شروطه الآلاف من الباحثين عن العمل والدعم المادي ونظام ساند نظام يقدم الدعم المالي لمن ترك عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته ويقدم النظام التدريب والتأهيل للمتقدمين على النظام لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير لهم فرصة عمل مناسبة لهم.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند له شروط عامة للتسجيل فيه واستحقاق الدعم المقدم من خلاله وكذلك توجد خطوات للتسجيل في النظام سنقدمها لمتابعينا الأحباء الراغبين في التسجيل بالنظام فتابعونا.

بدأت أمس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيداع دعم نظام ساند كما هو متبع بإيداع الدعم في أول كل شهر ميلادي

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للتسجيل في (ساند)

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. السن يجب أن يكون أقل من 60 عام. يجب أن يكون المتقدم للنظام ليس له دخل من أي عمل أو أنشطة خاصة به. الالتزام ببرنامج التدريب الموضوع من قبل الوزارة. أن يكون المتقدم للنظام قادر على العمل. أن يكون المتقدم ترك عمله لظروف خارجة عن إرادته وليس مفصولاً لأسباب تأديبية.

فيديو لشرح شروط التسجيل في نظام ساند للمتعطلين عن العمل

خطوات التسجيل في نظام ساند للمتعطلين عن العمل