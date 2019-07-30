تعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة لمستفيدي الضمان الإجتماعي

تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم برامج الحماية الاجتماعية، التي تحرص المملكة العربية السعودية عليها، لأنها تستهدف الفئات الأقل دخلاً والأيتام وأصحاب العجز المؤقت والدائم، وقد حددت وزارة العمل والضمان الاجتماعي شروط محددة لمستفيدي المساعدة المقطوعة، لكي تتأكد من أن المساعدة تذهب لمن يستحقها ويستفيد منها المحتاجين الفعليين، ونخن سنوضح لكم الفئات المستهدفة من برنامج المقطوعة، وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وكل تفاصيل البرنامج فتابعونا من خلال هذا المقال.

تعمل المملكة العربية السعودية عملية إصلاح اقتصادي وتنوع لمصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو البترول، لذا اتخذت قرارات اقتصادية أثرت على الفئات المحدودة الدخل، وحرصاً من المملكة على المواطنين محدودي الدخل عملت عدة برامج للحماية الاجتماعية، منها برنامج المساعدة المقطوعة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة.

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الفئات الأكثر احتياجاً لصرف المساعدة المقطوعة لهم وهم.

الأسر محدودة الدخل.

حالات العجز المؤقت والدائم.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هجرها.

أسر السجناء.

الأيتام.

المطلقات.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدة قواعد وشروط للحصول على المساعدة المقطوعة وهي كالأتي.

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة من غير المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي. أن يكون سن المتقدم للحصول على المساعدة 35 سنة فأكثر. أن يكون المتقدم لا يملك سجلات تجارية. أن يكون المتقدم من الأسر أصحاب الدخل المحدود .

خطوات التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اختيار أيقونة خدمات الوزارة. ثم الدخول على خدمات الوزارة. الضغط على زر التنمية الاجتماعية. اختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. ثم الضغط على زر بدأ الخدمة. إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقيق. الضغط على زر عرض النتائج ستظهر النتيجة فوراً.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي البرنامج،وخلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين، في حسباتهم البنكية بنهاية هذا الشهر.