تعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر يونيو 2019

حساب المواطن،يمكنك من الآن التعرف بسهولة على حساب المواطن بالهوية الدفعات الجديدة، ومن الممكن التعرف على الأهلية الخاصة للدعم النقدي في برنامج حساب المواطن السعودي، في هذا الأيام تم صرف بعض المستحقات للمستفيدين والمستفيدات من الدفعات السابقة، حيث يتم التعرف على قيمة المستحقات العائدة على كل أسرة في الشهر.

موعد صرف حساب المواطن

وذلك بالاستعانة بحاسبة الاستحقاق الخاصة بحساب المواطن التقديري، والتي اهتم بوضعها البرنامج من أجل التعرف على حساب المواطن من خلال رقم الهوية 1440،صرح برنامج حساب مواطن أن لم يتم تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن قبل عيد الفطر وأن سوف يتم صرفه في الموعد المحدد له وهو اليوم العاشر من كل شهر.



أسباب عدم دفع المستحقات كاملة

أخبرنا بعض من الأشخاص القائمين على برنامج الصرف الاجتماعية أن هناك بعض المعايير الخاصة التي تقوم بقطع الدعم عن المستحقين، وهذا لأن الأشخاص المذكورين يتجاوز داخل الأسرة المبلغ المحدد الذي وضعوه، ففي هذه الحالة يتم قطع المقطوعة عنهم وهناك بعض الأسباب الأخرى، وهو وصول أحد الأشخاص إلى الفئة العمرية، أو عدم تواجد أشخاص من الأسرة على أرض المملكة، وبهذه الحالة لا يتم صرف المستحقات كاملة إلى الأسرة وهذا النظام الجديد الذي أساسة سياسات حساب المواطن.