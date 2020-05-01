تعرف على موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر مايو 2020

يبحث قطاع كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد نزول دفعة برنامج حافز للمواطنين في ظل المشاكل التي العديدة التي يواجهها قطاع كبير من المواطنين بعدم الحصول على عمل في ظل تعطيل العديد من الأماكن بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وهو ما أثر بشكل كبير على المواطنين وعلى الدخل الشهري الذي يدخل لكل منهم خلال الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” ما يبحث عنه المواطنين عن موعد نزول دفعة حافز الجديدة في المملكة العربية السعودية، حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي كله، وإليكم موعد صرف الدفعة الجديدة من حافز في شهر رمضان الكريم.

موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر رمضان

ونجيب عليكم من خلال موقعنا على موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر رمضان وسيكون الموعد يوم:

يوم الثلاثاء الموافق 12 رمضان عام 1441 هجريا

موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر مايو

وبالنسبة للشهر الميلادي نقدم لكم أيضا موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر مايو، حيث يمكنكم صرف الدفعة الجديدة الخاصة ببرنامج حافز يوم

يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مايو من عام 2020

والجدير بالذكر أنه في حالة أن تصادف يوم نزول الدفعة الجمعة أو السبت يتم تأخيره إلى يوم الأحد حرصا من البرنامج على إجازة العاملين بالبرنامج.