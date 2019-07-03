موعد و رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عام 1440

نرصد لكم متابعينا الكرام متابعي موقع كلمه الإخباري موعد فتح المسار الإلكتروني الداخلي للمقيمين في المملكة العربية السعودية ، حيث تسعى الحكومة السعودية لتسهيل اجراءات الحج كل عام وتوفير خدمة جيدة لحجاج بيت الله الحرام ، كما تقدم المملكة مباردة جديدة تحت مسمى مبادرة طريق مكة حيث تستوعب المبادرة 225 الف سائح من 5 دول ، تقوم المملكة بإنهاء إجراءات سفرهم قبل وصولهم المملكة لتوفير الراحة لهم و منع أي زحام قد ينتج بسبب تأخر الإجراءات .

موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، ان غدا الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة ، والموافق الرابع من شهر يوليو الجاري هو أول ايام فتح التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للمرحلة الثانيه ، كما أيضا اعلن عن طريقة التسجيل لتسهيل الأمر على المسجلين ، والجدير بالذكر أن الخدمات التي يقدمها المسار يشمل خمسة برامج ، كما أتاحت التسجيل ودفع الرسوم في خلال 48 ساعة في جميع البنوك و وسائل الدفع وعبر نظام سداد .

رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

كما أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عن الرابط الذي سيتم التقديم علية بدءا من الغد الخميس غرة شهر ذي القعده الموافق 4 من شهر يوليو الجاري .

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