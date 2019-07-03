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موعد و رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عام 1440

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
موعد و رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عام 1440
موعد فتح تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

نرصد لكم متابعينا الكرام متابعي موقع كلمه الإخباري موعد فتح المسار الإلكتروني الداخلي للمقيمين في المملكة  العربية  السعودية ، حيث تسعى الحكومة السعودية لتسهيل اجراءات الحج كل عام وتوفير خدمة جيدة لحجاج بيت الله الحرام ، كما تقدم المملكة مباردة جديدة تحت مسمى مبادرة طريق مكة حيث تستوعب المبادرة 225  الف سائح من 5 دول ، تقوم المملكة بإنهاء إجراءات سفرهم قبل وصولهم المملكة لتوفير الراحة لهم و منع أي زحام قد ينتج بسبب تأخر الإجراءات .

موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة،  ان غدا الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة ، والموافق الرابع من شهر يوليو الجاري هو أول ايام فتح التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للمرحلة الثانيه ، كما أيضا اعلن عن طريقة التسجيل لتسهيل الأمر على المسجلين ، والجدير بالذكر أن الخدمات التي يقدمها المسار يشمل خمسة برامج ، كما أتاحت التسجيل ودفع الرسوم في خلال 48 ساعة في جميع البنوك و وسائل الدفع وعبر نظام سداد .

 

رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

كما أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عن الرابط الذي سيتم التقديم علية بدءا من الغد الخميس غرة شهر ذي القعده الموافق 4 من شهر يوليو الجاري .

للدخول الى رابط التسجيل اضغط هنا 

 

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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