تعرف على نظام التسجيل في جدارة وشروط التسجيل وكيفية التسجيل ومميزات التسجيل في النظام

تسعي المملكة العربية السعودية على توافر إجراءات مبنية على الجدارة والاستحقاق، في عملية التوظيف في الخدمة المدنية، لذلك استحدثت نظام جدارة للتوظيف، الذي يتسم بالشفافية والعدالة، ويضمن تكافأ الفرص في الاختيار بين المتقدمين على الوظائف، وتسعى وزارة الخدمة المدنية على أستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، بناءا على تخصصاتهم وخبراتهم، وانتقاء أفضل المرشحين عن طريق منظومة جدارة.

ونحن من خلا ل هذا المقال سنقدم لكم كل تفاصيل النظام، وشروط التسجيل و مميزات النظام، ومواعيد التسجيل وخطوات التسجيل في نظام جدارة.

كيفية التسجيل على نظام جدارة للتوظيف

الدخول على الرابط الخاص بخدمة جدارة للتوظيف.

القيام بتسجيل البيانات الشخصية للمتقدم على الوظيفة.

أضافت الصورة الرمزية الموضحة بصفحة جدارة والمكونة من 6 أرقام.

توضيح الحالة الصحية في حالة وجود إعاقة.

شروط التسجيل على نظام جدارة للتوظيف

أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا. تطابق المواصفات مع التخصصات المطلوبة بالوظائف. ألالتزام بفترة التقديم المقررة للوظيفة. تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة. تحديد ترتيب الرغبات حسب التوزيع الجغرافي. ضرورة الانتهاء من فترة الامتياز المشترطة للوظائف الصحية.

مميزات التسجيل في نظام جدارة

من أهم المميزات لنظام جدارة للتوظيف هو توفير الوقت، وعناء الذهاب إلي الوزارات والهيئات المعلنة عن الوظائف، للتقديم فمن خلال نظام جدارة يمكنك التقديم على الوظائف في دقائق معدودة بكل سهولة ويسر وهذه ميزة النظام.

موعد التقديم في جدارة للتوظيف

التسجيل على نظام جدارة متاح طوال العام، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويتم التواصل مع المرشحين عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم على الوظائف.