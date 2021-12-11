تعرف على وقت صلاة الاستسقاء في الرياض غدا الإثنين 1443/5/3

دعا خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل مدن وانحاء المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 3 جمادى الأولى 1443 الموافق 13 ديسمبر 2021، ونستعرض من خلال هذا التقرير وقت صلاة الاستسقاء بالرياض غدا الإثنين، كما سنتابع كل مستجدات صلاة الاستسقاء في العاصمة السعودية، صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد صلاها جماعة وكان إماما، وهي تُصلى طلبا لنزول الغيث.

وقت صلاة الاستسقاء بالرياض غدا الإثنين 1443/5/3