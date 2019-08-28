تعرف علي أرقام الضمان الاجتماعي للاطفال وكيفية الاستفادة منها بالمملكة.

السلام عليكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال سوف تتعرف علي معني ارقام الضمان الاجتماعي للاطفال بالمملكة العربية السعودية والوقت الذي يمكنك ان تستخرج به رقم الضمان الاجتماعي الذي يخص طفلك او طفلتك، حيث في الاونة الاخيره انتشر الكثير من المعاني الزائفة ” الغير حقيقية ” وهذا صدر مشكله لدي بعض الناس بأن الارقام ليس لها اهمية مما جعلنا ان نعلمكم في هذا المقال كما عودناكم علي معني الارقام التي تخص الضمان الاجتماعي للاطفال ومنها يمكنك ان تستخرجه لكي تحصل علي مبتغاك.

كيفية الاستفادة من الضمان الاجتماعي للاطفال بالمملكة.

عندما ينعم عليك الله سبحانه وتعالي بمولود يجب في اسرع وقت ان تحصل علي رقم الضمان الاجتماعي الخاص به وافضل وقت لهذا الأمر هو وجودك بالمستشفي، حيث تتسلم معلومات طفلك ” شهادة الميلاد ” وما يخص تلك الاشياء، وذلك الرقم ضرورياً جدا حتي يتم ادراج ابنك او ابنتك كشخص معال في الإقرار الضريبي للدخل.

لماذا من الضروري الحصول علي رقم الضمان الاجتماعي

أمر الحصول علي رقم الضمان الاجتماعي او كما يسمية البعض بطاقة الضمان هو اختياري وليس اجباري، ولكن عند حصولك عليه سوف تؤمن لطفلك الكثير من الامور منها : تريد ان تفتح له حساباَ بنكيا او تفتح له دفتر ادخار او الحصول علي تأمين صحي له يحفظ حقوقه في العلاج والرعايه وتلك الامور المهمه بالنسبه للاطفال في اول سنين العمر.

كيف احصل علي رقم الضمان لطفلي والاستفادة من المميزات التي تخصه.

من الممكن استخراج بطاقه الضمان لطفلك بسهولة ويسر في وقت سريع جدا من وقت ولادة طفلك حتي تستفيد من الامر كامل باسرع وقت ممكن ويمكنك ذلك عند استخراج شهادة الميلاد الخاصه بالطفل وستتكفل الوكالة المسؤولة عن إصدار الشهادات بارسال رقم الضمان الاجتماعي بالبريد الذي سوف تزودهم به.