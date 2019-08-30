تعرف علي برنامج قياس الموهبة ” التميز والابداع ” بالمملكة.

السلام عليكم من خلال مقالنا اليوم سوف نتحدث عن أمر في غايه الاهميه يهم كل بيت واسره من الشعب السعودي الكريم حيث برنامج “قياس التميز والابداع”، الذي يقدم من بلادنا تجاه ابنائنا لكي يزيد التشجيع لديهم ويثبتو بداخلهم فكرة التميز الفكري والعقلي حتي نرتقي ونضمن مجتمع يسودة الذكاء والروح القتاليه في العمل وانطلاقه الشباب.

استكمالاً لتلك الامور التي اقيمت مؤخرا في المملكة مثل المشاريع الاقتصادية و العمرانيه اهتمت ايضا البلاد بالناحيه التعليمية او التميزية، كما اشيع عنها وهو برنامج قياس الذكاء والتميز وكيفية الابداع ومدي سعتها لدي طلاب المدارس mawhiba.org، فهو مشروع وطني لاستكشاف الموهوبين من شباب المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نعلمكم عن كيفية الاستعلام عن نتائج الفائزين من هذه المسابقه من ابناء المملكة العربية السعودية.

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة مسابقة قياس موهبه التميز والابداع للعام 1440 عن طريق الموقع الرسمي : https://services.mawhiba.org/Pages/default.aspx، حيث تم العمل علي منظومة علمية متطورة حتي الوصول الي افضل النتائج حتي لا يتم بالبرنامج ما يسمي بالعشوائيه وكانت المنظومة تضع شروطاً للتقديم الي البرنامج حتي يحق لجميع المتقدمين العداله في النتائج وتتلخص نتائج هذه المسابقه في التعرف علي براعم المملكة في الابداع والتطور وتلك الفئه التي سوف ترفع من بلادنا لشأن اعلي وهذا ما نريد ان نراه في مجتمعنا السعودي، والجدير بالذكر ان ذلك البرنامج يغطي جميع انحاء المملكة العربية السعودية وفي جميع مراحل التعليم بمختلف الاعمار .

اهداف برنامج قياس الموهبه

1- التعرف علي الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة خاصة مجال التقنية.

2- تطوير نظام متكامل.

3- توجيه الطالب لمكانه الصحيح لكي يعمل ما يحب.

4- الاهتمام بتوعية المجتمع عن ضرورة وجود المواهب داخل كل منا.

5- التشجيع علي البحث العلمي وتلك الامور.

شروط الالتحاف ببرنامج قياس التميز والابداع في المملكة العربية السعودية.

يتم ترشيح الطلاب علي معايير معينة اهمها : –

1- ان يكون الطالب في الصف الثاني الثانوي في العام الحالي الجديد.

2- ان يكون حاصل في الصف الثالث المتوسط والصف الاول الثانوي علي 90 % كحد ادني للقبول.

3- ان الطالب يكون حاصل في المواد العلمية علي درجة كبيره و90 كحد ادني.

4- مجتاز امتحان ال sat وحاصل علي درجة 1000 كحد ادني.