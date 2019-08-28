تعرف علي خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج بالمملكة

اهلا بكم متابعينا الكرام اليوم سوف نتحدث من خلال مقالنا هذا عن كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج ، وهذا الموضوع الذي اخذ اهتمام الكثير من الشارع السعودي في الاونة الاخيره، حيث حقق نسبه بحث كبيره علي محرك البحث الرئيسي ” جوجل ” وايضاً اهتم به بعض النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يمكنكم متابعة موقعنا للحصول علي معلومات واخبار اول باول بخصوص مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج، حيث تم صرف اول دفعه للشباب المتزوجين وبالاخص الشباب الذي لديهم ضغوط مادية تعوق حياتهم الاجتماعيه، ويمكنكم ايضا من خلال متابعة موقعنا معرفة اخبار المملكة العربية السعودية اول باول كما عاهدناكم من قبل.

مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج و كيفية التحقق من البيانات.

من خلال هذه الفقره سوف يتم مطابقة حالة البيانات حتي يتم الدفع فقط للشباب المستحقه لذلك الامر، حيث الشباب التي تعاني بعد الزواج من فقر في الحالة المادية لديها خاصة بعد ارتفاع الاسعار في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

حيث نشرت هذه الخطوات التي سوف يتم سردها علي مواقع التواصل الاجتماعي لبدأ الذين يريدون ان يسجلو في هذه المبادرة لملأ بيناتهم بالطريقة الصحيحة وجائت الخطوات كالتالي :-

اولاً : زياره الموقع الرسمي الخاص بسند محمد بن سلمان للزواج.

ثانياً : يقوم الذي يرغب في التقديم بمراجعة شروط التقديم ومطابقتها مع حالته حتي يعلم انه من الممكن ان يقدم بها ام لا.

ثالثاً : انشاء حساب جديد ومنه يقدم طلب وينتظر رساله بالقبول من ادارة الموقع الرسمي ” مديري المبادرة “.

الشروط التي يجب توافرها في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج .

1- يكون الزوجة او الزوج مواطناً سعودياً.

2-ان يقون سن الزواج يتراوح بين 21 سنه الي 41 او من 18 سنه الي 340 سنه.

3-يشترط ان يكون الزواج الاول للمواطن السعودي.