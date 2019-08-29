تعرف علي عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بالسعودية

كما عودتكم عروض هايبر بندة علي افضل الاسعار والمفاجأت تعود هذه الفتره من اليوم الموافق الخميس 20 اغسطس حتي يوم الاربعاء من الاسبوع القادم 4 سبتمبر، ولكن هذا المره كانت العروض مختلفة شيئا ما، حيث اقتربنا من الموسم الدراسي الجديد كل عام وانتم بخير، لذا شملت تلك العروض اغراض الاطفال من ملابس وادوات مدرسية بخصومات جيده، كما شملت تلك العروض بعض االاجهزة الكهربية والالكترونة.

عروض هايبر بنده اليوم

ومن المعهود عن هايبر بنده انه يقدم عروض لكافة احتياجات المنزل السعودي من اواني مطبخ واثاث منزل بالاضافة الي الاجهزة الكهربائيه وكذلك المنتجات الغذائية المختلفة، وع غير المعروف من حين سابق ان عروض هايبر هذا الاسبوع تقدم خصومات علي اغراض الاطفال سواء كانو ذكور او اناث، كما تقدم ايضا عن الادوات المدرسية والاجهزة الكهربية والحواسيب والهواتف المحموله وغيرها من العروض المميزة.

وللتعرف علي عروض هايبر الاسبوعية يرجي الاطلاع علي الملف المرفق اسفل .

مفاجأه هايبر بنده هذا الاسبوع

وقد فجرت مفاجأه من العيار الثقيل انها تقدم عرض جديد لمدة ثلاثة ايام فقط من اليوم الخميس وحتي يوم السبت علي اربعة منتجات مختلفه، حيث كان ضمن العرض ثلاجة وايت وكذلك شاشة سمارت 55 بوصة مدعومة بـ4k التي تمتاز بوضوح ونقاء الشاشة الي مدي بعيد، وكان من ضمن العرض ايضاً لابتوب لينوفو أي 3، اما المنتج الرابع والأخير كان طابعة HP Deskjet,2130 .

ويمكن مشاهدة باقي العرض وتفاصيل اكثر عن طريق الملف المرفق اسفل.