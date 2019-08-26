تعرف علي موعد أيداع الدفعة الجديد من “حساب المواطن” الدفعة الـ22

حساب المواطن السعودي، يترقب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، الموعد المحدد لصرف الدفعة القادمة من البرنامج الخاص بالدعم، الذي طرحت المملكة السعودية في السابق موعد الدفعة السابقة من برنامج حساب المواطن، خاصة بعد الزيادات الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية، حيث يهدف برنامج حساب المواطن في المقام الأول لتخفيف الضغط علي السعوديين.

حيث تم الأعلان رسميآ عن موعد حساب المواطن السعودي، للدفعة الجديدة والتي من المقرر ان تكون في العاشر من الشهر الجديد، بغض النظر عن وجود عطلات او الأجازات الرسمية، يصبح في يوم العمل التالي للعطلة أو الأجازة، كما تم الأعلان أيضآ وفق ما تم نشرة عن ربط الحاسبة التقديرية، في برنامج المواطن.

يذكر ان الدفعة الماضية تم طرحها مؤخرآ في الثامن من الشهر الحالي، نظرآ لان يوم صرف الدفعة الرسمي قد وافق أجازة رسمية وهي أجازة عيد الأضحي المبارك، ووفق لما سبق ذكرة فإن الدفعة الماضية تم طرحها قبل موعدها الرسمي.

حساب المواطن، موعد الدفعة التالية من البرنامج.

وقد تم الأعلان رسميآ عن طرح الدفعة التالية من حساب المواطن السعودي يوم 10 من الشهر القادم شهر سبتمبر المقبل، ويحرص حساب المواطن علي تقدير الدعم وفقآ لعدد من المعايير حول إستحقاق المواطن والدخل الخاص بالأسرة وعدد أفرادها.

الجدير بالذكر ان الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قد أعلنت عن طرق تواصل المواطن السعودي مع البرنامج للرد علي الأستفسارات الخاصة به، حيث تم الأعلان عن توافر الأتصال من يوم الأحد الي الخميس من الساعة الثامنة صباحآ حتي الساعة العاشرة مساء