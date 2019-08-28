تعرف علي نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية بالمملكة

من ضمن الانظمة الجديدة التي اطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية هو نظام نور، والذي بدوره يقوم بخدمة كل الفئات الموجودة في المنظومة التعليمية من طلاب واولياء امور ومدرسين، ويعد هذا النظام من اهم الانظمة التي تهم مجموعه كبيره من أولياء الامور بسبب التسهيل عليهم في معظم الامور التعليمية.

نظام نور

قد احدث هذا النظام تطويرات كبيره في منظومة التعليم السعودية، حيث قدم هذا النظام بعض الخدمات الهامه في المنظومة التعليمية، ومنها التسجيل في رياض الاطفال والذي عد من اهم الخدمات التي تهم عدد كبير من أولياء الامور، حيث يمكنهم الان التسجيل للعام الجديد من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنظام، ويمكن ايضا من خلاله متابعة نتائج الطلاب، كما يعد هذا النظام من اهم الانظمة التعليمية الموجودة علي مستوى العالم، حيث انه يضم اكثر من 10 مليون مستخدم، ويشمل عدد كبير من المدرسين والطلاب واولياء الامور و اخرين من القيادات الموجودة في الوزارة.

نظام نور برقم الهوية

وكما قلنا مسبقا ان التسجيل في رياض الاطفال هو من اهم الخدمات التي يقدمها نظام نور، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في المرحلة الابتدائية بشرط اساسي، وهو ان يكون الطلاب الراغبين في التسجيل للمرحلة الابتدائية قد انتهو من مرحلة الرياض اطفال بأحدى الروضات الخاصه بوزارة التربية و التعليم والمعتمدة من الوزارة او نظام نور، كما يمكن الان الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بالنظام والتسجيل باحدي الروضات الحكومية المعتمدة التابعه لأدارة التعليم في المدن السعودية.

نتائج نظام نور

كما يوفر الموقع لأولياء الامور خدمة متابعة المستوي التعليمي لأبنائهم والتعرف علي درجاتهم ونتائجهم، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بأنشاء رابط خاص لكي يوفر للطلاب معرفة النتائج الخاصه بالفصل الدراسي الاول من العام الدراسي “1439-1440″ وذلك للمراحل التعليمية ” الرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية “.