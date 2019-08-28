تعرف علي هند الزاهد وهل تستحق ان تكون وكيلة لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة

هند الزاهد الأمراة المرموقه ذات الشخصية القوية الحاصلة علي الماجستير عام 2007 في اداره الاعمال اي من اثني عشر عام والتي تعد من اهم الشخصيات في مجال الاداره في المملكة العربية السعودية.

حيث استيقظ كل منا علي تكليف هند الزاهد من الوزير سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية السعودية علي ان تكون وكيلة اوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأه في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نعرف هل تستحق هند بنت خالد الزاهد الحصول علي هذا المنصب المرموق ام لا.

من هي هند الزاهد وكيف طلت علي الساحة ؟

حصلت هند خالد الزاهد علي ماجستير في ادارة الاعمال عام 2007، كما لديها خبرة كبيره في مجال ادارة الاعمال لمدة تصل الي 18 عام، حيث شغلت وظائف هامة في المجتمع السعودي مع الوزير سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية السعودية، كما شغلت منصب هام كمستشارة التطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضواً في اكثر من لجان استشارية مختلفه وكانت منها جامعة الملك فيصل بالأحساء وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام كما تعتبر عضواً الي الان في مجلس إدارة شركة مطارات الدمام. جهود الدولة في تطوير مكانة المرأة.

حيث تهتم المملكة العربية السعودية في تطوير تمكين المرأه للحظوظ علي مناصب هامه في الدولة وان يكون لها دوراً فعالا في المجتمع السعودي، وايضا هذا حق علينا كما ذكر في ” الاسلام ” ويعتبر تمكين المرأه السعودية أمر هام حيث اسند ذلك الامر الأمير محمد بن سلمان كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني كأحدي المبادرات التي تكون في غاية الاهمية الي وزارة الخدمة المدنية.