تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين| طريقة إضافة تابع على نظام ابشر

كما هو أمر مفروغ منه يتم الدخول إلى منصة مدرستي بمعلومات حساب توكلنا، فيما يتوجب قبل التسجيل في تطبيق توكلنا إمتلاك أيضاً حساب مفعل لمنصة نظام ابشر absher.sa، لذلك فهذا الترابط مطلوب، وتعد مشكلة التسجيل في مدرستي أمر يتكرر إما لعدم قبول رقم المستخدم المرتبط بحساب توكلنا، او صعوبة تفعيله بالدرجة الاولى على نظام أبشر، ولكن هنا ستجد الطريقة المناسبة لإضافة التابعين او اي شخص ترغب على حساب أحد المسجلين في ابشر،و بمعنى ان تكون وسيطاً حتى يتلقى كود التسجيل وتفعيل عبر جوال تطبيق توكلنا بشكل يسير.

تتضمن الشروحات الأمور ذات الصلة وهي

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا

تعريف الجوال توكلنا

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين

طريقة إضافة تابع في توكلنا

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين

في التعليمات الموضحة بالأسفل طريقة إضافة تابع في توكلنا، حيث يعدّ توكلنا أهم التطبيقات الرقمية للقيام بالكثير من التعاملات والإستفادة من الخدمات المقدمة، وتعريف رقم جوال للتابع سيكون:

من الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول إلى حساب ابشر، قم بالتالي:

الضغط على خدمات ثم الخدمات العامة

إختيار “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا” بالضغط عليها

النقر على التالي

كتابة رقم السجل المدني، ثم تاريخ الميلاد بالهجري او الميلادي

إدخال رقم هاتف التابع

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة

النقر على التالي

إلى هنا وصلت إلى آخر خطوة حيث سيتم إستلام كود سري على الرقم المدخل من تطبيق توكلنا الخاص بالتابع، حيث يمكن التسجيل في توكلنا بعد تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين، وبهذا الكود والمعلومات التي تستلمها تستطيع التسجيل تفعيل توكلنا ثم الدخول الى منصة مدرستي، إذا كانت تلك الميزة ضمن دائرة إهتمامك.

طريقة إضافة الأبناء في توكلنا