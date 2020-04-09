تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد

أعلن حساب المواطن في السعودية عن تعديل الضوابط الخاصة بالدعم للأفراد المستقلين وبدء تطبيق هذه الضوابط الجديدة مع تعليق التسجيل للمستفيدين الجديد، من أجل تحديد الحد الأعلي المستحق للبرنامج.

وفي البيان التوضيحي للبرنامج فقد كشفت عن وصول أجمالي الدعم المقدم من البرنامج إلي أكثر من 68.8 مليار ريال سعودي.

كما كشف أيضآ عن تجاوز أعداد المستفيدين إلي 12.7 مليون مواطن من أصل 15 مليون شخص قاموا بالتسجيل في البرنامج.

وقد أشتملت التعديلات الخاصة بتعليق التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد، خاصة بعد صرف الدفعة السابقة من الدعم والخاصة بشهر مارس لهذا العام 2020.

ومن المقرر أن يتم مد قرار تعليق التسجيل في برنامج الدعم لحين تقييم الضوابط الخاصة بالمستفيدين السابقين والجدد.

الجدير بالذكر أن باب التسجيل في برنامج الدعم السعودي قد تم فتح أبوابه في أواخر عام 2017 وتحديد في بداية شهر ديسمبر من العام ذاته.

وقام وقتها عدد كبير من المواطنين السعوديين بالتسجيل في خدمات برنامج الدعم بالمملكة السعودية

وشملت التعديلات الجديدة ضرورة إضافة المستفيدين الجدد ما يفيد أستقلالية المسكن الخاص بالمواطن عند بلوغه سن 18 عام.

حيث أن العديد من الأفراد المسجلين بالفعل في البرنامج لا يستحقون الأستفادة من البرنامج لكونهم يسكنون مع أسرهم.

وتضمنت التعديلات تقدم أثبات بعقد إيجار موثق من منصة إيجار، أو تقديم صك ملكية للمسكن، أو تقديم إثبات مشهد سكن معهد أو السكن الجامعي، من أجل الأستمرار في تلقي الدعم من البرنامج.

وسوف يضم أيضآ التعديل الجديد الخاص بمستفيدي حساب الدعم السعودي الحصول علي الأستحقاق بمقدار متغير لكل مستفيد.

حد أستحقاق حساب المواطن السعودي بعد قرار تعليق الحساب

يراعي أن لا يتجاوز الأستحقاق الفعلي المخصص لبنزين 91 عن 1.55 ريال سعودي للتر الواحد، وتعريفة الكهرباء للمستفيدين 0.18 هللة يكل كيلو واط واحد.

ويأتي هذا في إطار حرص المملكة علي توجية المناف الحكومية الخاصة ببرنامج الدعم السعودي إلي الفئات المستحقه للدعم لتشجيع الأستهلاك الرشيد.