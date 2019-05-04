أول تعليق من السعودية بشأن الطالب المصاب في أمريكا

أجرت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر اتصالًا هاتفيا بالطالب المصاب في حادثة إطلاق رصاص على جامعة نورث كارولينا، ويدعى رامي آل رمضان، وذلك للاطمئنان عليه بعد إصابته.

تعليق السعودية بشأن الطالب المصاب في أمريكا

وأكدت السفيرة ريما بنت بندر أن الطالب يتمتع حاليا بصحة جيدة ولله الحمد، قائلة: «صباح اليوم السبت أجريت اتصالا هاتفيا مع الطالب رامي آل رمضان للاطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه».

السفارة السعودية تتابع حالة رامي آل رمضان

يذكر أن سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة واشنطن الأمريكية، تابعت الحادث المؤلم لمصابها رامي آل رمضان بعد أن أصيب في حادثة إطلاق رصاص في جامعة نورث كارولينا، وذلك فور علمها بالحادث الأليم واطمأنت عليه، كما ساعدت في تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بشفائه وعلاجه.

ريما بنت بندر والاطمئنان على حالة رامي

وأوضح ريما أنها تباشر حالته الصحية باستمرار وستستمر في متباعة الحالة، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته. وبينت أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.