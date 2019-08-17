تفاصيل الاعتداء الإرهابي اليوم من “ميليشيا الحوثي” على حقل الشيبة النفطي يوضحها وزير الطاقة السعودي

الاعتداءات الحوثية المُستمرة والتي تلقى دعماً مادياً ولوجستياً واسع النطاق من قبل إيران ضد عِدة أهداف سعودية في أغلبها مدنية تستهدف المطارات وخطوط نقل النفط والغاز فضلاً عن كُبرى الحقول النفطية بالمملكة، والهدف دائماً من تلك الاعتداءات تحريك الموقف لصالح ميليشيات الحوثي وإعطاء انطباع عالمي أن تلك المنطقة الخطرة والحساسة من العالم لن تشهد استقرار إلا بالتفاوض مع الحوثي، ووفق شروطهم، وفي هذا الإطار أفادت أنباء عن وقوع اعتداء إرهابي جديد من ضمن سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد أهداف سعودية، ننقل لكم تفاصيلها كما جاءت من مصادر رسمية موثوقة.

تفاصيل اعتداء الحوثي اليوم على حقل الشيبة النفطي السعودي

حيث تناقلت وكالات الأنباء العربية والعالمية منذ قليل، أن ميليشيا الحوثي قد قامت بهجوم منذ أقل من ساعة ضد حقل نفطي هام بالمملكة العربية السعودية، وتبين فيما بعد أن هذا الحقل هو حقل الشيبة السعودي لإنتاج النفط، وأكدت الأنباء أن الحوثي عمدت لاستخدام طائرة مُسيرة مُفخخة في تنفيذ تلك العملية، وجاءت التفاصيل كاملة على لسان وزير الطاقة السعودي.

حيث أكد وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، خالد الفالح، أن العملية التخريبية والتي قامت بيها ميليشيا الحوثي باستخدام طائرة بدون طيار تحمل كمية كبيرة من المتفجرات ضد حقل الشيبة للنفط، قد حققت بالفعل أضرار، ولكنه أكد أن الأضرار محدودة للغاية ولم توقف عملية إنتاج النفط بالحقل، أو حتى تؤثر في مُعدل الإنتاج والتصدير، وأضاف أن العملية لم تُسجل أي خسائر بشرية بالأرواح.