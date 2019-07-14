تفاصيل التسجيل في ” بوابة أجير ” لـ خدمة العمل المؤقت بموسم الحج

أُطلقت أمس ” بوابة أجير ” لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج القادم لهذا العام من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من أجل تسهيل الحصول على عمل إلكتروني ولخدمة ضيوف الرحمن، يمكن للمقيمين والمواطنين التقديم وإرفاق السيرة الذاتية عبر موقع أجير الإلكتروني ، ولكنها لا تشمل عمالة الزائرين ولا تشمل العمالة المنزلية .

تفاصيل بوابة أجير الحج

تهدف خدمة برنامج أجير الحج إلى التيسير على المشاركين من أبناء المملكة والمقيمين فيها للعمل في موسم الحج وهذا عن طريق ربط المنشآت العاملة والشركات العاملة في الحج بكافة الباحثين عن عمل وأيضًا من أجل توثيق التعاقدية بين بعضهم البعض ومن أهم مميزات الخدمة:

بالنسبة للباحثين عن عمل عرض السيرة الذاتية والبحث عن فرص للعمل مناسبة لهم في موسم الحج.

بالنسبة للشركات فهو القيام بطرح كافة الشواغر المطلوبة في موسم الحج.

تفاصيل وشروط خدمة العمل في موسم الحج

من خلال بوابة أجير الإلكترونية تُقدم خدمة العمل المؤقت والتي تهدف إلى تسهيل التعاقد وتوثيقه وبالنسبة للشروط الخاصة لـ خدمة العمل المؤقت في موسم الحج للمؤسسات :

بالنسبة لمنشآت الحج ضرورة أن تكون المنشأة أحد المؤسسات لحجاج الداخل، أو تكون أحد المؤسسات الأهلية لصالح أرباب الطوائف المصرحة من قبل وزارة الحج والعمر بالمملكة.

أن يكون مقر العمل داخل المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو جدة.

ضرورة أن تكون في النطاق الأخضر فيما فوق

بالنسبة لشروط الباحثين عن عمل مؤقت في موسم الحج :

يُمسح للباحثين عن عمل خلال الموسم من الوافدين المقيمين بصفة نظامية أو من أبناء المملكة حسب الشروط التالية :

بالنسبة لأبناء المملكة لا يقل أعمارهم عن 15 عام.

بالنسبة للمقيمين أن يكون الوافد على رأس العمل لدى المنشأة أو الشركة .

لابد من موافقة صاحب العمل الرئيس.

وأيضًا يُسمح للمرافقين وأبناء الوافدين بالتسجيل بالنظام بدون تطبيق الشرطين السالفين وذلك في حال عدم تسجلهم في منشأة .

لا يُسمح للزائرين من التقديم في الخدمة.

لا يُسمح للعمالة المنزلية من التقديم في خدمة أجير .

مدة صلاحية برنامج أجير

تستمر بوابة أجير في تقديم العمل على أن تكون مدة العمل في موسم الحج لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للعمل، علمًا بأن تكلفة إشعار العمل 160 ريال في الشهر الواحد، ويمكن للمقيمين أو الوافدين المرافقين لهم بالتسجيل في الخدمة المقدمة من أجير وكذلك أبناء المملكة عبر التسجيل في موقع أجير الإلكتروني قسم خدمة العمل المؤقت في موسم الحج، يتم الولوج لرابط التسجيل والاختيار ما بين منشأة أو باحث عن عمل وتسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ومتابعة الخطوات