تفاصيل التقديم على برنامج ” نيوم ” لـ الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركة نيوم عن فتح باب القبول والتسجيل في المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف والذي يستهدف أبناء المملكة التابعين لمنطقة ضباء و نيوم ومنطقة حقل من الجنسين ، والهدف من البرنامج استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المملكة في المنطقة ليكونوا جزءًا من مشروع نيوم ، وهو المشروع الأكثر طموحًا في العالم .

برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف ” نيوم “

ومن خلال برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف في نيوم ، سوف يمنح مفهوم التعليم المستمر والمستدام في نيوم السكان القدرة على مواكبة المستقبل وتجاوزه، من خلال أساليب تقنيات فائقة التطور ومبتكرة ، كما أن البرنامج يستهدف العناية بأصحاب القدرات العالية والمتميزين والطلاب من المراحل الأولى حتى مراحل التعليم العالي، إلى جانب توفير أساليب تعليمية متنوعة تم تصميمها لكي تتناسب مع مهارات كل فرد.

هذا وسيوفّر نظام التعليم في نيوم لجميع السكان تخصصات مختلفة وسوف يتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذي سيقع عليهم الاختيار من أجل الانضمام إلى برنامج الابتعاث الخارجي في الولايات المتحدة من أجل الدراسة في التخصصات التالية:

مجال السياحة والضيافة

مجال الآثار والتراث

حيث أن تلك التخصصات تعكس حاجة نيوم في المرحلة الأولى وعلمًا بأنه سوف يتم إضافة المزيد من التخصصات في المراحل التالية حسب حاجة المشروع.

شروط برنامج نيوم للابتعاث الخارجي

أعلن برنامج نيوم عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة ويجب التقديم على رابط موقع نيوم للابتعاث لمن يريد بالشروط التالية :

على المترشح أن يكون متخرج من أحد المدارس التابعة لمنطقة نيوم ومدينة حقل ومدينة ضباء، على أن تكون الأولية لسكان نيوم .

ومدينة حقل ومدينة ضباء، على أن تكون الأولية لسكان نيوم . لابد من اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية والاختبارات العلمية والمهنية .

أن يكون الطالب مستوفي لكافة متطلبات مشروع نيوم .

لابد من اجتياز الطالب للبرنامج الإعدادي قبل برنامج الابتعاث .

الشروط العامة للتقديم على المرحلة الأولى من البرنامج المنتهى بالتوظيف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون عاملًا في وظيفة حكومية .

التفرغ الكلي والإقامة في بلد الابتعاث (الولايات المتحدة).

لا يقل عمر الطالب عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام .

الحصول على الثانوية العامة شعبة العلوم الطبيعية بتقدير ممتاز بمعدل 90% وما يعادلها.

لابد من الحصول على شهادة التخرج والسجل الأكاديمي للطالب.

ألا يكون قد مضى على الحصول على الشهادة ثلاث سنوات.

بالنسبة للشهادات المعادلة لابد من توثيقها من وزارة التعليم .

الحصول على معدل لا يقل عن 75% في امتحان القدرات التحصيلي باللغة العربية واللغة الإنجليزية، أو من خلال الاختبارات المحوسبة (CBT) ولا يُقبل غيرهما.

لابد أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن المُعلن عنهم.

شرط موافقة ولي الأمر على ابتعاث الطالبات ووجود محرم للطالبة يسافر معها حتى انتهاء البعثة.

لابد أن تنطبق على الطالب شروط لوائح التعليم الخاصة بالابتعاث.

ألا يكون قد سبق للطالب الحصول على بعثة في نفس الدرجة .

ألا يكون الطالب حاصل على الدرجة العلمية من جامعات المملكة أو من الخارج من قبل.

الوثائق المطلوبة لبرنامج ابتعاث نيوم

صورة الهوية الوطنية الشخصية للطالبات والطلاب.

صورة من جواز السفر على أن يكون ساري المفعول .

صورة من شهادة الثانوية العامة .

شهادة الفحص الطبي من مستشفى حكومية سعودية.

علمًا بأن التقديم في برنامج ابتعاث نيوم المرحلة الأولى المنتهي بالتوظيف يبدأ من اليوم الثلاثاء 1440/11/13هـ على الطلاب الراغبين في الالتحاق التقديم عبر الرابط المذكور سلفًا، يقوم بالنقر على كلمة موافق أسفل الرابط، سيظهر صفحة يُكتب فيها رقم الهوية الوطنية وسنة الميلاد ويتابع الطالب خطوات التسجيل.