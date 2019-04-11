تفاصيل القرض المعجل من صندوق التنمية العقاري برنامج التمويل المعجل للأفراد “مصرف الراجحي”

القرض المعجل أو برنامج التمويل المعجل هو برنامج مقدم من البنك لمن هم على قوائم الانتظار لشراء عقار بنظام التمويل البنكي وقد منح النظام العديد من المزايا والتسهيلات لشراء عقار جاهز للسكن، يمنح صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع مصرف الراجحي تمويل يصل إلى 500 ألف ريال وتسهيلات في الدفع تصل إلى 15 عام.

مميزات برنامج التمويل المعجل من صندوق التنمية العقاري

نسبة الربح مدعومة من صندوق التنمية العقاري وتصل نسبة الربح 2.25%.

تصل نسبة التمويل من 500 ألف ريال وحتى خمسة ملايين ريال.

الحصول على تمويل مكمل من مصرف الراجحي ليصل مدة تسديد القرض حتى 20 عام.

التمويل متوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

انخفاض قيمة القسط بعد مرور 15 عام.

نسبة ربح مصرف الراجحي للتمويل المكمل تحسب بحسب السياسة البنكية للمصرف.

موافقات على القرض المعجل سريعة وبدون شروط مقيدة.

تأمين تكافلي ( التأمين بحسب الشريعة الإسلامية).

معلومات عامة عن القرض المعجل من صندوق التنمية العقاري

رسوم القرض المعجل ثابتة وهي 1% من قيمة القرض أي 5000 آلاف ريال أو 1% أيهما أقل إن كان مبلغ التمويل أقل من 500 ألف ريال التقديم من خلال فروع بنك الراجحي المنتشرة بمناطق المملكة،يطبق شرط دفع العميل 30% كحد أدني من قيمة العقار كمقدم، يطبق شرط تحويل الراتب على مصرف الراجحي،القرض يستهدف من هم على قوائم الانتظار أي يجب أن تكون ضمن أسماء المنتظرين.

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