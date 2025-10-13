تفاصيل تكريم المشروعات الفائزة بجائزة جميل للتقنية العميقة لعام 2025.. “صور”

احتضنت مدينة الرياض حفل تكريم المشروعات الريادية الفائزة في النسخة الأولى من جائزة جميل للتقنية العميقة لعام 2025، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها مؤسسة مجتمع جميل السعودية بشراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وجاء الحفل الذي أقيم في مقر “الكراج” بالرياض تتويجاً لمسيرة المبادرة، التي هدفت إلى تمكين الشركات الناشئة في مجالات التقنية العميقة، ودعم تحويل المشاريع البحثية إلى منتجات صناعية وتجارية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال التقنية.

جوائز وابتكارات سعودية رائدة

شهد الحفل برنامج متنوع شمل عروضا لأبرز المشاريع المشاركة وورش عمل تقنية، إضافة إلى معرض ضم 30 شركة ناشئة عرضت أحدث حلولها الابتكارية.

وفي ختام الفعالية، أعلنت نتائج الجائزة التي بلغ مجموعها 2.25 مليون ريال سعودي، حيث فازت شركة بلانسولين بالمركز الأول بفضل تطويرها تقنية تعتمد على الخلايا النباتية لإنتاج الإنسولين محلياً بتكلفة منخفضة، وحصلت شركة فيزيقراوند (VisiGround) على المركز الثاني بابتكارها رادارات أرضية ذكية تثبت على روبوتات محلية الصنع لكشف التسريبات تحت الأرض، فيما نالت شركة أي راما (iRama) المركز الثالث لتطويرها حلول الزراعة الحضرية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي داخل المدن.

رؤية متجددة للابتكار

أكد الدكتور خالد الدكان، النائب الأول لرئيس كاكست لواحات الابتكار، أن المبادرة تمثل منصة وطنية تجمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في بيئة واحدة تسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات الصحة والبيئة والطاقة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مي طيبة، عضو مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل السعودية، أن نجاح النسخة الأولى يعكس قدرات المبتكرين السعوديين على تحويل الأبحاث إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مشيرة إلى إطلاق العمل على النسخة الثانية من مبادرة جميل للتقنية العميقة لتوسيع دائرة المستفيدين ودعم منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة.