تفاصيل جديدة من وزارة العمل لمستفيدي المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج تفاصيل جديدة حول إمكانية صرف المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يطالب الكثير من المواطنين مستفيدي المساعدة المالية في أن يتم صرف الدعم للمواطنين بأسرع وقت، وذلك بسبب الحاجة الكبيرة للمواطنين في أن يتم صرف الدعم لهم، وذلك كون وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لم تقوم بصرف وإيداع الدعم حتى هذه اللحظة، ويبحث المواطنين بصورة مستمرة من خلال محرك البحث أو مواقع التواصل حول توقيت صرف المقطوعة، الأمر الذي لم توضحه وزارة العمل حتى هذه اللحظة، وقد اكتفت الوزارة بقولها بأنه يجب إتباع موقع وزارة العمل أو من خلال مواقع الرسمية التابعة للوزارة على التواصل الإجتماعي.







شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية أن كون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً أن يكون المواطن يعيش في السعودية بصورة متسمرة أن لا يمتلك المواطن سجل تجاري أن يقوم بالعمل على تحديث بياناته في الضمان الإجتماعي







الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

أن يكون ضمن الأسر السعودية الفقيرة أو التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية

أن يكون من الأسر التى غاب عنها عائلها

الأرامل والمطلقات

الإيتام

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لكافة المواطنين على انه يمكن الفحص من خلال موقع وزارة العمل للاستعلام والفحص.