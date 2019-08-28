تفاصيل حالات الدفع في “حساب المواطن” و موعد صرف الدفعات للمواطنين السعوديين

في ظل التطويرات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم المادي للأسر المتوسطة و منخفضة الدخل، فقد قامت بانشاء برنامج حساب المواطن، والذي بدوره يعمل علي تخفيف العبئ علي المواطن السعودي، ولتوفير حياة افضل للمواطن السعودي.

حساب المواطن

ويعد برنامج حساب المواطن من البرامج التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، من اجل تعويض المواطنين التي كانت التوسعات الاقتصادية التي قامت بها المملكة العربية السعودية سبب في ان تلحق بهم اية مخاطر، كما يقوم البرنامج بمراسلة المواطنين اصحاب الحسابات للتأكد من صحة حساباتهم المصرفية، ومن ضمن التطويرات التي حدثت مؤخرا في برنامج حساب المواطن، انهم قامو باطلاق برنامج في مارس2019، وهو عبارة عن تطبيق خاص بالهواتف المحمولة والاجهزة الذكية، لكي يسهل علي المواطن صاحب الحساب ان يطلع علي كافة البيانات وتفاصيل الدفعات.

تفاصيل حالات الدفع

وقد فسر برنامج حساب المواطن مؤخرا جميع الحالات التي يمكن ان تظهر لصاحب الحساب للتسهيل عليه في فهم حالة حسابه، والتي كانت كالاتي، يمكن ان تظهر في حسابك كلمة “لا توجد” والتي تعني ان اجمالي الدخل اكبر من الحد المانع، اما اذا ظهرت لك كلمة “في الانتظار” فأنها تعني ان المبلغ معلق بسبب ان الحساب البنكي غير صحيح، و كلمة “وجهت” تعني ان عملية الايداع ما ذالت تحت الايداع، اما اذا ظهرت لك كلمت “مدفوعة” فتلك الكلمة تعني ان المبلغ قد تم ايداعه للمستفيد، وكلمت “مرفوضة” تعني ان المبلغ لم يتم ايداعه لان الحساب كان غير نشط.

موعد صرف حساب المواطن

ومن المحدد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن، في شهر سبتمبر 2019، وحيث حدد برنامج حساب المواطن انه سوف يتم نزول الدفاعات القادمة بتاريخ موحد، وذلك في العاشر من كل شهر ميلادي.