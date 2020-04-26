Take a fresh look at your lifestyle.


تفاصيل رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة

بواسطة سمر النمر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قراراً برفع منع التجول جزئياً وعودة بعض النشاطات الإقتصادية بالضوابط الصحية، من أجل التخفيف عن المواطنين والمقيمين.

تفاصيل رفع منع التجول جزئياً

1. رفع منع التجول جزئياً فى كل مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الأحد 3 رمضان 1441هـ، حتي يوم الأربعاء الموافق 20 رمضان 1441هـ، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتي 5 مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل فى مكة المكرمة، والأحياء التى سبق الإعلان عنها فى القرارات السابقة، وذلك على مدى 24 ساعة.

2.يُفتح باب الأنشطة الإقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها فى فترة السماح اعتباراً من الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، حتي يوم الأربعاء 20 رمضان 1411هـ، وذلك لمحلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية “المولات”.

3.استمرار منع أى نشاط داخل عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، صالونات التجميل، السينما، المطاعم، المقاهي.

4.السماح لشركات المقاولات والمصانع بممارسة أنشطتها مرة أخري دون قيود، وذلك اعتباراً من 6 رمضان 1441هـ حتي 20 رمضان 1441هـ.

5. متابعة الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الإقتصادية، مدي إلتزام الشركات والمحلات بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، ورفع تقارير يومية بها.

6. التأكيد على استمرار تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، ومنع التجمعات لأغراض إجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، كمناسبات الأفراح والعزاء، والتجمعات أيضاً بالأماكن العامة.

7.سيتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للتعليمات وإغلاقها أيضاً، وتخضع كل هذه الإجراءات للتقييم المستمر خلال المدة المُشار إليها.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية،  بإجراء أي تعديلات على ضوابط منع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.

سمر النمر
قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

عبر أبشر وزارة الداخلية.. رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1441

أخبار السعودية

رابط وخطوات التسجيل في مبادرة عودة المقيمين إلى بلادهم عبر أبشر

أخبار السعودية

لمستفيدي مقطوعة الضمان.. ساعات وتٌصرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1441

أخبار السعودية

لينك نظام ترخيص التنقل في السعودية tanaqul..تعرف على خطوات إستخراج الوثيقة

أخبار السعودية

تمويل شخصي من مصرف الراجحي “منتج تمويل وطني” بأقل من 30 دقيقة .. تعرف…

أخبار السعودية

قرار هام بتعليق التراويح والصلوات الخمس بالحرمين في شهر رمضان

أخبار السعودية

السعودية| بالخطوات طريقة التسجيل إلكترونيًا في خدمة تصاريح التنقل داخل المدينة وبين…

أخبار السعودية

رابط وطريقة استخراج تصريح تنقل وقت الحظر من خلال خدمة التنقل بين المحافظات والأحياء…

أخبار السعودية

ببطاقة تشغيل سارية..التقديم على مبادرة دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب لدى…

أخبار السعودية

رابط وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.