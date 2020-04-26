تفاصيل رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قراراً برفع منع التجول جزئياً وعودة بعض النشاطات الإقتصادية بالضوابط الصحية، من أجل التخفيف عن المواطنين والمقيمين.

تفاصيل رفع منع التجول جزئياً

1. رفع منع التجول جزئياً فى كل مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الأحد 3 رمضان 1441هـ، حتي يوم الأربعاء الموافق 20 رمضان 1441هـ، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتي 5 مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل فى مكة المكرمة، والأحياء التى سبق الإعلان عنها فى القرارات السابقة، وذلك على مدى 24 ساعة.

2.يُفتح باب الأنشطة الإقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها فى فترة السماح اعتباراً من الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، حتي يوم الأربعاء 20 رمضان 1411هـ، وذلك لمحلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية “المولات”.

3.استمرار منع أى نشاط داخل عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، صالونات التجميل، السينما، المطاعم، المقاهي.

4.السماح لشركات المقاولات والمصانع بممارسة أنشطتها مرة أخري دون قيود، وذلك اعتباراً من 6 رمضان 1441هـ حتي 20 رمضان 1441هـ.

5. متابعة الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الإقتصادية، مدي إلتزام الشركات والمحلات بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، ورفع تقارير يومية بها.

6. التأكيد على استمرار تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، ومنع التجمعات لأغراض إجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، كمناسبات الأفراح والعزاء، والتجمعات أيضاً بالأماكن العامة.

7.سيتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للتعليمات وإغلاقها أيضاً، وتخضع كل هذه الإجراءات للتقييم المستمر خلال المدة المُشار إليها.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء أي تعديلات على ضوابط منع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.