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تفاصيل صرف “حساب المواطن” السعودى وطريقة التسجيل

كتب هاني محروسفي آخر تحديث
تفاصيل صرف “حساب المواطن” السعودى وطريقة التسجيل

يتم صرف حساب المواطن شهرياً فى اليوم العاشر، بالتالى سوف يتم صرف الدفعة ١٩ غداً الأثنين، ويستمر تسجيل المواطنين فى حساب المواطن لصرف الدفعة القادمة، وهذه الخدمة مقدمة للمواطنين السعوديين فقط يحب أن يكون من يقوم بالتسجيل فى خدمة حساب المواطن سعودي الجنسية، ولا يكون مقيم خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من تسعون يوماً، وغير مستخق من هو في السجن أو في دار إيواء.

تفاصيل صرف "حساب المواطن" السعودى وطريقة التسجيل

التسجيل يكون عبر الرابط التالى:

www.ca.gov.sa

والهدف من برنامج حساب المواطن الذي وضعته الحكومة السعودية هو التخفيف من الأعباء على المواطنين ومساعدة الأسر ذات الدخول القليلة مادياً، نتيجة للتوسعات الإقتصاديه التى تقوم بها المملكة العربية السعودية وخرصاً منها أن لا يتضرر المواطن السعودى نتيجة هذه التوسعات.

تفاصيل صرف "حساب المواطن" السعودى وطريقة التسجيل

ويستهدف برنامج حساب المواطن الأسرة السعودية أو الفرد السعودى الذى يسكن فى سكن خاص، والمرأة السعودية المتزوجة من غير سعودى، وكذلك من يحمل بطاقة التنقل.

تفاصيل صرف "حساب المواطن" السعودى وطريقة التسجيل

للتسجيل يقوم المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن بفتح باب التسجيل ويقوم بعد ذلك المسئولين بمراجعة البيانات للتأكد من صحتها، ثم يتم ارسال رسالة تاكيد وقبول على هاتف المتقدم للتسجيل، ثم يتم تقدير ما يستحقه المواطن وصرف المستحقات المالية.

يتم تقييم العائد كل ثلاثة أشهر وتغيير المبلغ تبعاً لأسعار النفط والطاقة، يتم الرد على الاستفسارات عبر الهاتف ووسائل التواصل الإجتماعى من خلال ٦٠٠ فتاة يقمن بالرد على الاستفسارات حسب تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره، كاتب في موقع ( كلمة ونجوم مصرية واليوم الإخبارى )، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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