تفاصيل قانون إلغاء الولاية علي سفر المرأة السعودية.. رسميا

نشرت الجريدة الرسمية في السعودية اليوم الجمعة تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

إلغاء الولاية علي سفر المرأة السعودية

وتضمنت التعديلات- بحسب وسائل الإعلام السعودية- منح جواز سفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يتيح للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ”حرية السفر” إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما.

كما يمكن أن تصبح لأول مرة هناك مصطلح قانوني للمرأة، يمكن أن تصبح “المرأة رب أسرة”، كما يمكنها مثلها مثل الرجل طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.

كما تسمح بإصدار وزير الداخلية السعودي جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

وقصر القانون من يلزمون باستخراج تصاريح السفر، هم: “الحضانة، والقصر، والمتوفى وليهم” فقط.

كما قضت تعديلات قوانين الأحوال الشخصية أن الذكر والأنثى لهم نفس الحق في التبليغ عن المواليد أو حالات الزواج أو الطلاق أو الخلع.

كما تم إلغاء المادة الثالثة من نظام السفر، والتي كانت تنص على أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر”.

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم؛ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

أول تعليق لسفيرة سعودية

من ناحيتها رحبت ريما بنت بندر سفيرة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية بتعديل المملكة العربية السعودية أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات، معتبرة أنها ترفع من مكانة المرأة في السعودية.

ولفتت خلال تغريدة علي موقع تويتر : يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية ستسن تعديلات لقوانين العمل والقوانين المدنية تهدف لرفع مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر والسفر بشكل مستقل.