تفاصيل قرض ال 60 ألف ريال من بنك التسليف السعودي, الشروط والأوراق المطلوبة

قرض ال 60 ألف ريال من بنك التسليف من أكثر قروض بنك التسليف بحثاً على الإنترنت لما يحقق من مزايا للمقترض فهو يعد من القروض الشخصية في بنك التسليف أي التي غير مرتبطة بمسمى محدد مثل قرض زواج أو قرض تمويل سيارة أو غيره من القروض المشروطة بمسمى محدد، لذا نقدم اليوم كافة تفاصيل قرض ال60 ألف ريال من شروط وأوراق مطلوبة لتقديم القرض.







مميزات قرض ال60 ألف ريال من بنك التسليف

تعد ا:ثر المميزات هو أن القرض بدون فوائد بنكية أي زيرو فائدة.

يعد من القروض الحسنة.

يمكنك الاستفادة من القرض في عمل مشروع صغير أو غيره من مستلزمات الحياة اليومية.

يسدد القرض على خمس سنوات وبدون فوائد.







شروط الحصول على قرض ال 60 ألف ريال

من أهم الشروط هو شرط السن بحيث لا يتعدى المقترض وقت انتهاء أقساط القرض ال 60 عام وأن لا يقل وقت الطلب عن 21 عام.







أن يكون المقترض يتمتع بصحة نفسية وجسدية جيدة تسمح له بتسديد باقي أقساط بنك التسليف لقرض ال 60 ألف ريال.

أن يكون راتب المتقدم للحصول على القرض يتماشى مع قوانين ولوائح البنك ( راجع بنك التسليف في الحد الأدنى من الراتب).







الأوراق المطلوبة للحصول على قرض ال 60 ألف ريال

صورة من رقم الهوية الوطنية.

صورة من رقم حساب الأيبان .

العنوان الوطني.

إيضاح رقم الجوال المسجل لدى أبشر.

صورة من الدخل موثق من جهة العمل وموجه لبنك التسليف.