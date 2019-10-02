تفاصيل موثوقة استخراج قرض الضمان الاجتماعي 2019 على موقع بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa

استخراج قرض الضمان الاجتماعي 2019 أصبح جزء هام في حياة عدد كبير من الأسر السعودية الذين يعتمدون بشكل كبير على هذا القرض، فيعتبر طوق النجاة بالنسبة لهم، حيث تحرص جميع الأسر البسيطة على التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال الفترة الحالية.







فيما يزداد معدل البحث عن الطريقة الصحيحة لاستخراج قرض الضمان الإجتماعي 2019 بشكل كبير للغاية، وتقوم الأسر البسيطة بالتقديم للحصول عليه من أجل رفع مستوى المعيشة وتلبية جميع المتطلبات التي تهم أفراد الأسرة من تعليم وصحة و تجديد المنزل وإعادة بنائه، بالإضافة إلى إتمام الزواج للغير قادرين وغيرها من الأمور المستعصية على هذه الطبقة.







استخراج قرض الضمان الاجتماعي 2019

يمكنك استخراج قرض الضمان الاجتماعي بكل سهولة إذا توافرت شروط الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية، وهي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، وليس عليه مديونية لأي بنك آخر، ويلتزم بدفع وسداد الدفعات في أوقات محددة.

كما يجب أن يكون دخل المواطن السنوي 120 ألف ريال سعودي، والتعهد للتضامن مع الكفيل لسداد أقساط القرض الشهرية، حيث تقل قيمة القرض لمن دخله الشهري أقل من 3200 ريال سعودي، والذي يبلغ الحد الأقصى من قيمته 60 ألف ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي







هناك خطوات معينة من أجل التقديم على قرض الضمان الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في حالة عدم امتلاك حساب خاص بالموقع والتي تتمثل في التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

إنشاء حساب خاص عن طريق الضغط على حساب جديد.

إدخال البيانات الخاصة بك بمصداقية تامة لتفادي أي نوع من المشاكل.

في حالة وجود حساب خاص بك فتتمكن من الدخول على حسابك.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يتم الضغط على موافق.

الجدير بالذكر أن استخراج قرض الضمان الاجتماعي 2019 يقدم هذا النوع من القروض للأسر الأكثر احتياجًا حتى تستيطع التأقلم مع تضارب الحياة المستمر على وتيرة واحدة منذ السنوات الماضية.