تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس للاستعلام عنها في جميع الولايات

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية رغم عدم اقتراب موعدها، إلا أنها تصدر محرك البحث “جوجل” من قبل الطلاب وأولياء الأمور نظرا للقلق المستمر حول مصير الجميع وكيفية التحاقهم بالجامعات بناء على مجموع درجاتهم، وبسبب كثرة البحث عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019، نوفرة للجميع في هذا التقرير المقدم أمامكم الربط الخاص بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 باستخدام رقم الجلوس، فضلا عن موعد ظهور النتيجة وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية.

تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي بالدولة السودانية الشقيقة من أداء الامتحانات من فترة، وبدأت أعمال المراجعة والتصحيح والرصد للدرجات على أن تظهر نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 في شكلها النهائي بعد أسبوعين في أخر شهر يونيو الجاري وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية، والتي ستعلن نتيجتها عبر موقعها.

ووقت لأخر سنقدم لكم بشكل متتالي أخر المستجدات والأمور الخاصة بنتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 التي عادة تأخذ وقت طويل لحين إعلانها، وتزامنا مع استمرار عملية التصحيح عين حوالي 600 مصحح لأوراق امتحانات الثانوية العامة بالدولة السودانية من اجل ظهورها في أقرب وقت.

التعليم في السودان

وفق القانوني الجمهوري لعام 2005، يأتي التعليم في السودان للمراحل الابتدائية إلزاميا ومجانيا، ووفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2002 ميلاديا فإن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 15 عاما فما فوق يبلغ 60 في المئة.

وتتكون مراحل التعليم الاساسية من ثلاثة “ابتدائية واعدادية وثانوية”، وعن مرحلة ثانوية تضم ثلاثة أنواع من المدارس:

المدارس الثانوية العليا الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات وتعد الطلاب للتعليم العالي

المدارس الفنية التجارية والصناعية لإعداد كادر فني ماهر

معاهد التربية لتدريب معلمي المدارس الابتدائية .

وبالتركيز على طلاب الثانوية العليا، فهم يتأهلون من خلال امتحان الشهادة السودانية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي المتمثل في الجامعات والمعاهد التقنية العليا، وبلغ عدد المدارس الثانوية العامة في ثمانينيات القرن الماضي أكثر من خمس المدارس الابتدائية أي بمعدل 260 مدرسة ثانوية عامة مقابل 1334 مدرسة ابتدائية، في حين بلغ عدد المدارس الثانوية العليا 190 مدرسة فقط.