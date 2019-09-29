تفاصيل هامة جدآ تكشفها السعودية حول حادثة عبد العزيز الفغم

كشفت الشرطة في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة حول حادثة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي يعمل ضمن الحرس الملكي عقب وفاته بعيار ناري، حيث أشارت الشرطة السعودية علي لسان المتحدث بإسم الشركة في مكة ان العيار الناري جاء عن طريق صديق المجني عليه، خلال زيارة اللواء الفغم لمنزل صديقة.







كما أشارت التقارير الواردة من الشرطة إلي ان اللواء عبد العزيز الفغم اثناء زيارة منزل صديقة تركي عبد العزيز السبتي الذي يعيش في جدة، جاء اليهما صديق لها يدعي ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء تجاذب أطراف الحديث تطور النقاش بينهما مما نتج عنه مغادرة صديقها وعودته بعد قليل حاملآ سلاحه.

كما أكد تقرير الشرطة أيضآ علي أصابة عدد من الأشخاص الأخرين بطلق ناري أثناء وجودهم في المنزل أثناء الحادث وهم شقيق صاحب المنزل، كما أصيب أيضآ شخص يعمل في المنزل من الجنسية الفلبينية.







بعدها مباشرة حاول الجاني أتخاذ المنزل كحصن دفاعي لمواجهة رجال الأمن رافضآ الأستسلام فحدث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين مما نتج عنه مقتل الجاني برصاص الشرطة.

وأضاف تقرير الشرطة ايضآ الي إصابة تركي بن عبد العزيز، والعامل الفلبيني الذي كان متواجدآ في المنزل جيفري دالفينو، كما أصيب حوالي خمس أشخاص من رجال الشرطة أيضآ أثناء تبادل إطلاق النار.

وعن التقارير الواردة من المستشفي المتواجد بها المصابين، أعلن الفريق الطبي الي ان حالة المصابين مطمئنة للغاية حاليآ.