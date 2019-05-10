تفاصيل وظائف شركة موبايلي بالرياض في مختلف المجالات .. تعرف على الشروط ورابط التقديم

نقدم تفاصيل وظائف شركة موبايلي بالرياض في مختلف المجالات التى طرحتها الشركة على موقعها الإلكتروني لأبناء المملكة العربية السعودية من حملة درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات من أجل الالتحاق في مجموعة وظائف خالية بفروع الشركة في مدينة الرياض، وهى فرصة لم تتكرر كثيرًا لذلك يبحث عن شروط وظائف شركة موبايلي بالرياض ورابط التقديم نظرًا لمكانة الشركة في مجال الاتصالات، فضلاً عن رواتب المتميزة والخدمات التى توفرها للعاملين فيها.

وجاءت وظائف شركة موبايلي بالرياض في 4 مجالات مختلفة سوف نتناول كلاً منهم على حدا، ونعرض الشروط ورابط التقديم الإلكتروني، وأخر موعد لتلقى الطلبات للراغبين فيها، وتعتبر شركة موبايلي من أشهر الشركات بالمملكة ولديها المملايين من العملاء والموظفين الذي يفضلون الاستفادة من خدماتها.

وظائف شركة موبايلي بالرياض

إليكم كل ما يخص وظائف شركة موبايلي في الرياض على النحو التالي:

أخصائي المشتريات العامة يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو مايساويها من كليات المجال.

أخصائي مشتريات تقنية المعلومات بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها في نفس المجال.

مدير تطوير إدارة العملاء يشترط أن يكون حاصل درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

أخصائي الرد الآلي حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال له علاقة بالتخصصات المطلوبة.

مواعيد التقديم في وظائف شركة موبايلي

أكدت إدارة الشركة في الرياض أن التقديم بدأ على موقعها الإلكترونى الرسمي من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 ومستمرًا حتى 22 مايوم 2019م. ويمكنكم الدخول من هــــــــــــــنا لمعرفة كافة التفاصيل حول الوظائف المتاحة، أو الاستفسار عن أمر معين عنها. هنا

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