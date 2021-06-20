تفعيل رقم الجوال توكلنا بدون حساب أبشر من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين، ويتساءلون بخصوص مدى استطاعتهم الوصول لخدمة تطبيق توكلنا بدون الحصول على حساب خاص بمنصة أبشر، الحساب الرسمي لموقع توكلنا الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد على استطاعة غير الحاصلين على حساب خاص بمنصة أبشر.

تفعيل رقم الجوال توكلنا بدون حساب أبشر

يستطيعون الحصول على حساب لمنصة توكلنا والاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا، وفي هذا المقال نحن بصدد منحك الطريقة المناسبة للتسجيل على منصة توكلنا بدون حساب على منصة أبشر.

تطبيق توكلنا

وهو تطبيق للهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهدف منه، منح التصاريح بأنواعها المختلفة، وذلك في فترات حظر التجول.

منصة أبشر

وهو نظام الكتروني قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاقه وذلك لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء الشعب السعودي، حيث يربط نظام أبشر الالكتروني جميع الهيئات الحكومية، وجعلها كنظام واحد، يمتاز بالمرونة، والسرعة في الاداء ويقوم على خدمة 21 مليون مواطن سعودي.

التسجيل في تطبيق توكلنا بدون حساب على منصة أبشر

أولا قم بالحصول على تطبيق توكلنا على هاتفك الجوال.

بعد عملية الحصول عليه قم بفتح التطبيق على الصفحة الرئيسية.

بعد فتح الصفحة الرئيسية للتطبيق ثم قم بالضغط على مواطن اذا كنت سعودياً وقم بإدخال رقم الهوية ورقم الإقامة في الحقل المخصص لها.

بعدها سيطلب منك تاريخ الميلاد اذا كنت من مواطني المملكة العربية السعودية ستقوم بادخال تاريخ الميلاد باستخدام الصيغة الهجرية وذلك في حقل الادخال المخصص لها.

اما إن كنت مقيم في المملكة العربية السعودية فبإمكانك إستخدام الصيغة الميلادية بعدها سيطلب منك قراءة الشروط والبنود التي يقوم عليها تطبيق توكلنا، فقم بالضغط على موافق لإنشاء الحساب.

بعد ضغطك على موافق، سيطلب منك كلمة مرور لا تقل عن 12 ، قم بإدخالها في الحقل الادخال المخصص لها، مع التأكيد على حفظ الرقم لحين الحاجه اليها.

يلاحظ ان كلمة المرور يجب ان تحتوي على حرف انجليزي من الحجم الكبير واخر انجليزي من الحجم الصغير وايضاً يجب ان يحتوي على رقم واحد على الاقل.

بعدها سيطلب منك ادخال كلمه السر مرة ثانيه في حقل ادخال خاص ، قم بادخاله مرة ثانية ثم قم بالضغط على موافق.

بعد الضغط على موافق الخطوة التالية في ستكون مرتبطة بموقعك الجغرافي

قم بفتح محدد المكان جي بي اس الخاص بهاتفك المحمول لتحديد مكان إقامتك بدقة على أن تلتزم بأن تكون متواجد بالمنزل وقت إنشاء الحساب.

كما يجب أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة او بمحل إقامتك بشكل دقيق وذلك لأنك لن تستطيع تغيير مكان الإقامة مرة ثانية إلا بعد شهر من إجراء عملية التسجيل

بعد إدخال بيانات الإقامة سيظهر لك استبيان خاص بالصحة وايضاً خاص بالمكفولين المتواجدين معك بمحل إقامتك قم بملء بشكل صحيح بعد ادخالك للاستبيان الصحي بعدها قم بالضغط على ابدأ.

تسجيل دخول توكلنا

ألان صار بإمكانك الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا بدون حساب على منصة أبشر، الان بات عليك تسجيل الدخول، ولتسجيل الدخول أتبع الاتي:

قم بالدخول الى صفحه التعريفية الخاصة بنظام توكلنا من خلال الرابط التالي.

بعدها قم بالذهاب إلى تسجيل الدخول من خلال الايقونة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

قم بإدخال كلمه السر الخاصة بحسابك على تطبيق توكلنا.

قم بالضغط على تسجيل دخول.

كانت هذه طريقة تفعيل رقم الجوال توكلنا بدون حساب أبشر بكل سهولة للمواطن والمقيم.