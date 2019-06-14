تقديم الأحوال المدنية للنساء عبر أبشر توظيف وزارة الداخلية للوظائف العسكرية 1440

موعد تقديم الأحوال المدنية للنساء 1440 عبر بوابة ابشر توظيف، حيث أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر إدارة القبول المركزي، عن فتح التسجيل في وظائف الأحوال المدنية للعنصر النسائي على رتبتي جندي وجندي أول، لشغل الوظائف العسكرية للأمن والحراسة بمكاتب الوكالة النسائية بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق قواعد وضوابط وشروط القبول والتسجيل التي وردت على بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة الداخلية أبشر.

الرتب والمؤهلات العلمية المسموح لها التقديم على وظيفيو جندي أول بوكالة الأحوال المدنية، تقبل الحاصلين على درجة الثانوية العامة ودبلوم لمدة عام أو اكثر بعد الثانوية، فيما يقبل طلبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها على رتبة جندي من العنصر النسائي، وفق مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل، وسنوضح لكم شروط تقديم الأحوال المدنية للنساء 1440 التي جاء في مقدمتها اشتراط الجنسية السعودية على من ترغب في تسجيل طلب الالتحاق الإلكتروني على بوابة أبشر التوظيف.

مواعيد تقديم الأحوال المدنية للنساء 1440

يبدأ تسجيل طلبات الالتحاق بوظائف وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي من يوم الأحد المقبل الموافق 13 شوال 1440، ومن المقرر فتح رابط بوابة ابشر توظيف الأحوال المدنية للقبول والتسجيل في تمام الساعة العاشرة صبحا من يوم بداية التقديم الإلكتروني، وستنتهي الفترة الزمنية المخصصة لـ تقديم الأحوال المدنية للنساء 1440 يوم الأربعاء الموافق 16 شوال 1440 في حدود الساعة العاشرة صباحاً.

شروط تقديم وظائف الأحوال المدنية للعنصر النسائي

بخلاف الجنسية السعودية وما جاء بخصوص استثناء شرط المنشأ، فقد تم اشتراط على من ترغب في تسجيل طلب شغل الوظائف العسكرية لوكالة الأحوال المدنية.

حسن السير والسلوك

السن لا يقل عن 25 عام ولا يتجاوز 35 عام

توافر هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

تناسب الطول مع الوزن ولا يقل عن 160 سم.

ألا يتكون متزوجة من غير سعودي

وباقي الشروط كما جاء نصها على بوابة أبشر التوظيف.

رابط تقديم أبشر توظيف

تعلن وزارة الداخلية عبر بوابة التوظيف الإلكتروني عن رابط الأحوال المدنية القبول والتسجيل عبر بوابة ابشر توظيف يوم الأحد المقبل وتم إرفاق رابط إعلان القبول للتعرف على التفاصيل والرابط حال تفعيلة.