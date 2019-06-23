تقديم الإقامة المميزة عبر منصة سابرك موقع المركز الموحد للإقامة لاستلام المستندات والمقابل المالي

استقبال تقديم الإقامة المميزة عبر منصة سابرك الإلكترونية، حيث اعلن مركز الإقامة المميزة عن بدء تلقي طلبات الحصول على الإقامة المميزة في السعودية، وتقد الطلبات عبر موقع saprc.gov.sa الإلكتروني، والذي يعرض أنواع الإقامة، و شروط ومزايا طلب الحصول على بطاقة الإقامة المميزة، وقيمة المقابل المالي وطريقة السداد الإلكتروني للرسوم الخاصة بالإجراءات، مع تقديم بعض الأجوبة على العديد من التساؤلات واستفسارات راغبي الاستفادة من تلك النظام، ومدى اختلافه عن تأشيرة مستمر .

يعمل مركز الإقامة المميزة السعودية لتقديم الخدمات لراغبي تقديم الإقامة المميزة من الرجال أو النساء، وتم تخصيص منصة سابرك الإلكترونية لتكون هي البوابة الشاملة لعرض المزايا والشروط وأحكام وضوابط الحصول على هذه النوعية من الإقامة، حيث عرض الموقع علة واجهت الرئيسية خطوات تقديم طلب الإقامة المميزة بنوعيها كما سنوضح فيما بعد، بجانب مميزات وشروط التقديم والمنافع التي ستعود على من سيتمكن من الحصول على تلك البطاقة.

خطوات تقديم الإقامة المميزة السعودية

التقديم على طلب الإقامة المميزة السعودية سيمر بثلاث خطوات رئيسية، قبل الحصول على الموافقة، سيكون في بدايتها تسجيل الدخول موقع الإقامة المميزة سابرك والموافقة على الشروط والإحكام والتي يجب قراءتها والاطلاع عليها جيداً، على موقع منصة سابرك ثم تعبئة بيانات نموذج تقديم الإقامة المميزة إلكترونياً، ثم رفع المستندات أو الوثائق المطلوبة ومعالجة الطلب، ودفع قيمة رسوم المقابل المالي إن كانت الإقامة المميزة محددة بعام أو اكثر، أو إقامة مميزة دائمة، ولكل نظام المقابل المالي الخاص به سنتعرف عليه فيما بعد.

مميزات الإقامة المميزة وشروط التقديم

تعرف على مميزات الحصول على إقامة مميزة في السعودية من خلال ما قدمته منصة سابرك

وفيما يتعلق بشروط التقديم على طلب الحصول على بطاقة الإقامة المميزة السعودية

رسوم المقابل المالي على الإقامة المميزة

تنقسم الإقامة المميزة إلى نوعين، نوع دائم واخر مؤقت ولكل منها رسوم المقابل المالي الخاصة به.

النوع الأول: الإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (100.000) ريال سعودي، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد على سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة.

النوع الثاني: الإقامة المميزة غير محددة المدة، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (800.000) ريال سعودي.

وحول طريقة رفع المستندات وسداد الرسوم سنستكمل هذا بالتحديث المقبل لباقي البيانات.