تقديم البرامج الإعدادية معهد الإدارة لوظائف الحرس الملكي المبتدئ بالتدريب للثانوية العامة

فتح تقديم البرامج الإعدادية معهد الإدارة العامة لشغل وظائف الحرس الملكي المبتدئ بالتدريب بخريجي الثانوية العامة، حيث تم الإعلان عن مواعيد التقديم على توظيف الحرس الملكي بالشراكة مع معهد الإدارية العامة ، ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، وتم عرض شرط التقديم على 4 برامج إعدادية لخريجي شهادة الثانوية وهي، السكرتير التنفيذي، وبرنامج برمجة الحاسب الآلي، وبرنامج إدارة سلاسل الإمداد، والبرنامج الرابع شبكات الحاسب الآلي، وسيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول 1441 بمركز رئاسة الحرس الملكي في مدينة الرياض، فيما يجب مراعاة تعليمات وشروط القبول والتسجيل التي تم وضعها لراغبي تقديم الحرس الملكي للوظائف برتبة عريف فني عبر برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، وسنضع لكم مزايا تلك البرامج .

يبدأ التقديم على البرامج الإعدادية لمعهد الإدارة العامة الخاصة ببرامج التوظيف في رئاسة الحرس الملكي المبتدئ بالتدريب، من يوم الأحد المقبل الموافق 27 شوال 1440، الأول من شهر يوليه 2019، ومن مزايا تقديم البرامج الإعدادية معهد الإدارة هي الحصول على مكافأة شهرية بقيمة 1080 ريال خلال فترة الدراسية، والتامين الطبي، والحصول على العلاج في مستشفيات القوات المسلحة للدارس والديه، والتعين على رتبة عريف فني عقب التخرج لشغل وظائف رئاسة الحرس الملكي، واحتساب مدة التدريب ضمن فترة الخدمة العسكرية.

شروط تقديم البرامج الإعدادية معهد الإدارة للحرس الملكي

التقديم على بوابة البرامج الإعدادية من خلال موقع معهد الإدارة سيتم وفق مجموعة من الشروط التي وضعت للبرامج التوظيف المبتدئ بالتدريب لوظائف رئاسة الحرس الملكي، هذا بخلاف تعليمات التسجيل التي سترفق فبما بعد.

ونحو ضوابط أو تعليمات القبول والتسجيل في برامج المعهد الإعدادية للتوظيف في رئاسة الحرس الملكي، لتحديد كيفية المفاضلة بين المتقدمين، وتعليمات القبول بكل برنامج إعدادي، وكيفية ترتيب الرغبات

تقديم وظائف الحرس الملكي بالشراكة مع معهد الإدارة العامة

رابط التقديم على وظائف الحرس الملكي والتي تتم بالشراكة مع معهد الإدارة العامة وفق تعليمات وضوابط القبول والتسجيل الموضحة بعالية لشغل وظيفي عريف فني، من خلال رابط تقديم البرامج الإعدادية لمعهد الإدارة العامة وسيفعل يوم الأحد المقبل، مع بداية فترة القبول والتسجيل والتي لم يعلن عن موعد انتهاؤها بعد.