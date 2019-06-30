تقديم الحرس الملكي 1440 بالسعودية لحملة الثانوية العامة على رتبة عريف فني والشروط والمواعيد

أعلنت رئاسة الحرس الملكي السعودي بالشراكة مع معهد الإدارة العامة عن تقديم الحرس الملكي 1440 لخريجي الثانوية العامة، وذلك للتقديم على برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، والذي سيكون للعام التدريبي 1440 هـ، حيث سيتم تعيين المقبولين بعد التخرج على رتبة عريف فني، وموقع كلمة دوت أورج يقدم لكم كافة التفاصيل المطلوبة لراغب التقديم والتسجيل.

تقديم الحرس الملكي 1440

يبدأ التقديم على وظائف الحرس الملكي من اليوم الأحد 27 / 10 /1440 هـ، من خلال المركز الرئيسي بالرياض للحرس الملكي للبرامج الإعدادية المنفذة في الفصل الدراسي الأول للعام 1441 هــ، وفق شروط لابد من توافرها في المتقدمين، كما توجد مزايا سنعرضها لكم.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي

من هذا رابط التقديم على برامج الحرس الملكي، يتم التقديم الإلكتروني، والذي يتطلب اتباع الخطوات كلها وصولا للتسجيل وطبع استمارة البيانات، حيث يبدأ بالتأشير على ايقوننة التعهد بالاطلاع على إجراءات وتعليمات التسجيل، والذي يتم إدخالك على باقي المراحل وهي:

كتابة بيانات المتقدم

تحديد الرغبات

بيانات التواصل

تأكيد

ثم طباعة المستند

شروط المتقدم على برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ

أن يكون حسن السير والسلوك

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام

طول المتقدم لا يقل عن 170سم

تناسب الطول مع الوزن

أن يكون لائقاً طبياَ للخدمة العسكرية وسالماً من الأمراضعدم

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة

(قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

ألا يكون موظفا بجهة حكومية مدنية أو عسكرية

أن لا يكون متزوج من غير سعودية

تعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة

أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي بالمركز الوطني للقياس والتقويم

البرامج الإعدادية المنفذة في الفصل الدراسي الأول 1441 هـ

المزايا الخاصة بالمتقدمين