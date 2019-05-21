تقديم الدفاع المدني 1440 على رتبة عريق وجندي وجندي أول بجميع المناطق أبشر توظيف

مواعيد تقديم الدفاع المدني 1440 بجميع المناطق على رتبة جندي وجندي أول وعريف، عبر بوابة ابشر توظيف وزارة الداخلية، والتي تناولت عرض الوظائف والمؤهلات العلمية للقبول والتسجيل للخريجين، للتقديم على الوظائف الفنية برتبة عريف، والوظائف الفنية والصحية برتبة جندي أول، والوظائف العسكرية الفنية والإدارية والميدانية برتبة جندي، والتي تشمل التخصصات والمؤهل المطلوبة، وشروط التقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني العسكرية خلال فترة فتح رابط التسجيل أبشر للتوظيف الإلكتروني.

الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة إلى وزارة الداخلية، أعلنت عن فتح بوابة أبشر القبول والتسجيل للتوظيف الإلكتروني، خلال الفترة من الأحد الموافق 21 رمضان الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وحتي يوم الخميس الموافق 25 رمضان 1440 ليتم غلق بوابة القبول والتسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس، وتم وضع مجموعة الضوابط أو شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، لحين تفعيل رابط تقديم الدفاع المدني 1440 على الرتب المشار إليها بعالية.

شروط تقديم الدفاع المدني 1440

وكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة القبول المركزي، وضعت شروط تقديم الدفاع المدني والتي يأتي في مقدمتها الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ، وهناك الاستثناء الخاص بمن رافق والده خلال خدمتهم خارج المملكة لمصالح الدولة، وحسن السير والسلوك، والسن لا يقل عن 17 عام، ولا يتخطى 30 عام، وان تكون هوية المتقدم الوطنية سارية المفعول، وعدم الحكم على صاحب الطلب في قضية مخلية بالشرف أو الآداب.

الطول لا يقل عن 168 سم،وألا يكون متزوج من غير سعودية، وأن يكون الوزن متناسب مع الطول وان يجتاز اختبارات القبول، وباقي الشرط وضوابط التقديم والتسجيل من رابط ابشر التوظيف.

وظائف الدفاع المدني 1440

تعرف على التفاصيل حول المسميات الوظيفية وشروط القبول

تفتح بوابة التوظيف ابشر صباح الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وباقي الشروط على رابط ابشر التوظيف.