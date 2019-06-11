تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية بوابة أبشر – التوظيف) مواعيد القبول والتسجيل لرتبة جندي

تم الإعلان عن البدء في تلقي طلبات القبول والتسجيل على رتبة جندي للتعيين في منطقة تبوق، وكانت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية حددت من خلال تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي عدد من الشروط والتفاصيل للمتقدمين للرتبة ونوضحها لكم في السطور التالية، وقد تم تحديد الرتبة العسكرية المطلوبة على أن تكون برتبة جندي، ومكان العمل سيكون منطقة تبوك، على أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها .

شروط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2. من الشروط الاساسية أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه من قبل بالإدانة في جريمة تخص الأمانة أو الشرف. قد تم تحديد السن على أن لا يقل سن المتقدم عن 17 عامًا وأن لا يزيد عن 30 عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب ويجب أن تكون الهوية سارية الصلاحية وغير منتهيه. يجب أن لا يقل طول المتقدم لرتبة جندي عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. يشترط أن يكون المتقدم لم يسبق له التعيين على أي وظيفة حكومية أو خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم انهاء خدماته في أحد الكليات العسكرية أو المراكز لأي سبب. أن يكون متزوجًا من سعودية وليس من جنسية أخرى.

7. هناك بعض الاجراءات والاختبارات التي تؤهل المتقدم للقبول. يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

9. يجب التصديق على الشاهدة الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية ومعادلتها من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

موعد وطريقة التقديم على وظيفة جندي

سوف يتم فتح باب التقديم على وظيفة جندي في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء الموافق 8/10/1440هـ بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر لمدة خمس أيام على أن ينتهي يوم السبت القادم الموافق 12/10/1440هـ في تمام العاشرة صباحًا، وللتقديم على الوظيفة عبر رابط ابشر للتوظيف واتباع الخطوات المبينة