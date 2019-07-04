تقديم الكلية التقنية 1441 لبرامج الدبلوم والبكالوريوس صباحي ومسائي بنين وبنات

مواعيد تقديم الكلية التقنية 1441-1440 لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها، عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للتقديم على برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحية والمسائية للبنين والبنات، أعلنت عبر المواقع الرسمية للكليات التقنية، بما شملته من استحداث لتخصصات جديدة، لتواكب التطورات والتحديات المعاصرة لمواكبة تحقيق ورؤى المملكة 2030، عبر إعداد كوادر سعودية تستطيع تحمل المسئولية في شتى مجالات التقنية، وسنوضح لكم بعض الشروط لتلك البرامج المتاح التسجيل عليها الآن .

مواعيد التقديم على برامج التدريب التقني 1440-1441 والتي تشمل برامج الدبلوم التقني للبنين والبنات، بجانب التقديم على برامج البكالوريوس في كليات التقنية المنتشرة بالمدن والمحافظات، يمكن احتيار إحداها من متابعة موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي يوفر بطبيعة الحال عرض لجميع البرامج المفتوح التقديم عليها في الوقت الحالي من خلال بوابة القبول الموحد لكليات التقنية 1440، بجانب عرض لأهم الشروط والمزايا وضوابط الالتحاق بالبرنامج، ومن خلال رابط تقديم كلية التقنية 1441 المرفق أدناة، يمكنكن الوصول لتلك البيانات للتعرف عليها واختيار احدها وفق مواعيد القبول والتسجيل.

رابط تقديم الكلية التقنية 1441-1440

أشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمعني، لمواعيد التقديم على برامجها الدراسية للدبلوم والبكالوريوس، وفق مواعيد فتح مرحلة القبول والتسجيل بالكليات، ومتاح حالياً وفق الإنفوجراف المرفق، تقديم كليات التقنية 1440-1441 على برامج الدبلوم الصباحي للبنين والبنات، والمسائي للبنين، خلال الفترة ما بين 27 شوال وحتى 12 ذو القعدة 1440 الجاري.

التعرف على المزيد حول شروط التقديم والتسجيل في برامج الدبلوم 1440-1441، للتدريب التقني للبنين والبنات الصباحية والمسائية، يمكن التعرف عليها من زيارة رابط موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، كما يمكن التعرف على شروط القبول والكليات المتاحة، والتخصصات الجديدة المضافة للعام الدراسي المقبل الفصل الدراسي الأول.

تقديم برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

يبدأ التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف عبر مواقع تقديم كلية التقنية، وذلك من يوم 11 ذو القعدة 1440 ويستمر حتى يوم 26 ذو القعدة عبر بوابة القبول الموحد على موقع التدريب التقني.