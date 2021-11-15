تقديم النيابة العامة لسلم الرواتب 1443 الرابط والخطوات عبر منصة جدارة للتوظيف

284 وظائف إدارية تم الإعلان عنها من النيابة العامة ويكون التقديم لها عبر موقع التوظيف “جدارة”، شملت قائمة الوظائف المطروحة للرجال وللنساء للمرتبة الخامسة وصولاً للمرتبة الثامنة والتي تتراوح في استهدافها خريجي الدبلوم المتوسطة ودرجة البكالوريوس والماجستير. وأمام ما ذكر يمكن الاطلاع على سلم الرواتب والتقديم للوظائف ضمن شرح مفصل.

النيابة العامة

منذ أن عُمم إعلان النيابة العامة عن الوظائف الإدارية الشاغرة حرص الكثيرين حتى الآن على التقديم لوظائف سلك النيابة العامة حيث تم تخصيص جدارة- كمكان للتقديم الالكتروني من اجل شغل الوظائف التي بلغ عددها 248 والمخصصة لكلا الجنسين للعمل في النيابات العامة المتوزعة في مناطق مختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

من هم المستهدفين لوظائف النيابة العامة

يتم قبول المتقدم من خريجي الدبلوم المتوسط بعد الثانوية وما يعادلها.

أن يكون المتقدم من خريجي البكالوريوس

أن يكون المتقدم خريج الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعة.

تُمنح الأولوية لترشيح التخصصات الغير تربوية يليها التربوية.

رابط تقديم النيابة العامة

تم وضع خطوات تقديم النيابة العامة الإدارية تسهيلاً للقراء ولكي يعرفوا شروط التقديم دون الوقوع بالأخطاء وطريقة وخطوات التقديم هي

أولاً: على راغب تقديم طلب التوظيف أن يقوم بالدخول على منصة جدارة على الأنترنت

ثانيا: سيتعين قبل إرسال تقديم النيابة العامة التسجيل في حسابك الخاص في جدارة عن طريق النفاذ الموحد.

ثانيا: سيتعين قبل إرسال تقديم النيابة العامة التسجيل في حسابك الخاص في جدارة عن طريق النفاذ الموحد. ثالثاً: بعد الدخول لمنصة جدارة عن طريق النفاذ، اتبع التعليمات واستمر في تعبئة نموذج التقديم سواء من معلومات الشخصية او الصحية وكذلك الدراسية

رابعاً: إبدا التقديم لأحد الوظائف المتاحة وفقاً لمؤهلك العلمي والشهادات.

خامساً: بعد ان تنتهي من التقديم على الوظيف سوف تصلك رسالة في حال تم قبولك

حددت النيابة العامة الإدارية موعداً لتلقي استقبال تقديم سلم الوظائف النيابية عبر نظام جدارة من قبل الخريجين وحاملي الشهادات ابتداء من يوم السبت 1443/4/9هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1443/4/13 الهجري.