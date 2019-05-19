تقديم الوظائف التعليمية 1440 عبر جدارة الخدمة المدنية للرجال والنساء

أعلنت وزارة التعليم مواعيد تقديم الوظائف التعليمية 1440 للرجال والنساء عبر جدارة الخدمة المدنية، لشغل وظائف التعليم بالعام الدرسي 1440-1441 هجرياً، من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني لعدد 10456 وظيفة تعليمية للمعلمين والمعلمات الجدد، والتي سيتم التقديم عليها وفي ما نصت عليه الضوابط والإجراءات وتعليمات القبول والتسجيل للمواطنين والمواطنات من أصحاب الكفاءات المناسبة والمؤهلين، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على ضرورة الالتزام بما جاء من ضوابط وشروط لاستقبال طلبات التسجيل في تلك الوظائف.

أشار مبارك العصيمي إلى مواعيد تقديم الوظائف التعليمية للرجال والنساء 1440، من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، والتي ستوضح دون شك تعليما والية القبول والتسجيل، أوضوابط التقديم على جدارة والفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات، مع وضع بيان حول التخصصات المطلوبة وأماكن توزيع الوظائف لتسهيل تحديد الرغبة المكانية، وما يستجد من تعليات القبول من خلال رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية لشغل 10456 وظيفية تعليمية متنوعة.

مواعيد تقديم الوظائف التعليمية 1440

العصيمي اعلن مواعيد تقديم الوظائف التعليمية 1440 للرجال والنساء، والتي تقرر فتح رابط جدارة الخدمة المدنية لها، بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 رمضان 1440، ويستمر القبول والتسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440، وستتوالي منصة جدارة استكمال إجراءات الترشيح وتحديد عناصر المفاضلة والإعلان عن أسماء المعلمين والمعلمات الجدد المرشحين مبدئياً لشغل وظائف وزارة التعليم، واستكمال إجراءات المطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية للبيانات والمستندات التي تم تسجيل بياناتها في طلب القبول والتسجيل.

تقديم جدارة الخدمة المدنية

بوابة التوظيف الإلكترونية ومن خلال رابط تسجيل الدخول على منصة جدارة، سيتم توضيح العديد من التفاصيل المتبقية لراغبي شغل الوظائف التعليمية، على أن يتم تفعيل رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية مع بداية تسجيل طلبات شغل الوظائف من الرجال والنساء الحاصلين على التخصصات والمؤهلات العلمية.