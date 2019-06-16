فتح باب القبول بالوظائف النسائية 1440 ” جندي أول – جندي ” وزارة الأحوال المدنية للتوظيف

تستقبل الإدارة العامة المركزية بالأحوال المدنية جميع النساء اللاتي يتقدمن لوظائف العسكرية النسائية 1440 برتبة جندي وجندي أول، حيث أتاحت المملكة العربية السعودية العمل للنساء في مختلف المجالات، وذلك وفقا للرؤية المستقبلية السعودية 2030، ومن خلال موقع وزارة الداخلية يمكن لجميع النساء الحاصلين على المؤهلات التعليمية التقديم عبر رابط الأحوال المدنية للوظائف النسائية برتبة جندي وجندي أول.

وقد وضعت منظومة أبشر للتوظيف بعض الشروط الواجب توافرها في السيدات المتقدمين بالوظائف النسائية العسكرية وعلى سبيل أن يكون جميع المتقدمين حاصلين على مؤهلات تعليمية، حيث من يحمل مؤهل الثانوية العامة أو الشهادة التي تعادلها سيتم تعيينها بمنصب جندي أول، من تحمل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها من سنوات الدراسية سوف تعين برتبة جندي.

فتح باب القبول بالوظائف النسائية العسكرية 1440 أبشر

شروط ومعايير التقدم عبر رابط أبشر لوظائف النسائية العسكرية هي :

أن يكون المتقدم سعودية الجنسية ومقيم بالمملكة العربية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و35 عاما.

أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم أو ما يعادلهما من الشهادات التعليمية.

أن تكون متزوجة من سعودي الجنسية.

أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 160 سم، وبالتناسق مع الطول والجسم.

أن تكون غير مفصولة من أي جهات حكومية ذات خدمات عسكرية سابقا.

سيتم تعيين جميع المقبولين من الوظائف النسائية العسكرية 1440 برتبة جندي وجندي أول في الحراسة للجميع الهيئات الحكومية التي يعمل بها النساء، وسيتم استقبال جميع طلبات التقديم بالوظائف النسائية بدأ من يوم الأحد 13 شوال وحتى الأربعاء 16 شوال.